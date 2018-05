Especialista disertó en Paraná sobre la neuro-diversidad aplicada en las aulas

En el marco de la política educativa de integración e inclusión que impulsa la provincia, el especialista Claudio Waisburg disertó en Paraná durante la jornada denominada "Abordaje integral de la discapacidad: estrategias para la intervención destinada a padres, profesionales y docentes de todos los niveles y modalidades".Fue este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, desde donde Waisburg explicó que su aporte apunta a "un desafío ante la gran convocatoria de docentes y directivos de toda la provincia para tratar de conversar y capacitar sobre cómo, las neurociencias pueden ayudar a entender cómo funciona el cerebro y permite trabajar mejor con los chicos en el aula"."Se trata de la neuro-diversidad de chicos que integran las aulas cotidianamente, porque hay que tener idea de lo que tenemos enfrente", argumentó el neuro-pediatra, al tiempo que indico: "Uno, no puede tratar de integrar e incluir a los chicos cuando no sé qué es lo que tienen o no sé cómo manejarlos".Durante la jornada de Abordaje Integral de la Discapacidad, Waisburg explicó "cómo generar estrategias a partir del conocimiento de lo que tenemos enfrente para tratar de derribar barreras y neuro-mitos que se creen falsamente sobre las neurociencias en las aulas".