Finalmente estudiantes argentinos podrán viajar a la Olimpíada de Física

Tras muchas idas y vueltas, los tres jóvenes rosarinos que representarán al país en la Olimpíada Mundial de Física podrán asistir al certamen que se desarrollará en Lisboa, del 21 al 29 de julio, luego de que se enviaran los fondos para garantizar el entrenamiento, que se realizará en Córdoba, previo al encuentro.



El profesor Juan Farina, jefe del departamento de física del Instituto Politécnico Superior, explicó, muy emocionado, la inmensa felicidad que sintieron los jóvenes luego de recibir la invitación oficial para ir a entrenar a las instalaciones de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física (Famaf) perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).



"Los chicos están re contentos, no caen de la alegría, no saben cómo festejar. Desde el 20 de abril que estábamos angustiados con esto. Van a cumplir su sueño de ir a la olimpíada, para la que se vienen preparando desde diciembre", dijo Farina.



Ese día, cuando se disponían a viajar para el entrenamiento previo a la olimpíada, les notificaron desde la Famaf que "se suspendía" la preparación porque desde Educación de la Nación no habían firmado el convenio que garantiza los fondos para entrenar y viajar.



"No entendemos por qué se generó toda esta inconsistencia. En un momento se suspendió el entrenamiento por parte de la UNC hasta tanto recibieran los fondos", contó.



Hasta el director del Instituto Max Plank puso a disposición de la Famaf fondos del organismo que dirige en la Argentina. ya que una de las metas de la institución es alentar las vocaciones científicas. La respuesta de la facultad cordobesa fue inflexible y exigieron que Nación cumpla con el compromiso pendiente.



El profesor explicó que Juan Recoaro, Ignacio Lembo Ferrari y Lucas Díaz tienen por delante los entrenamientos en Córdoba, que serán el 30 y 31 de mayo y 1º de junio; 13, 14 y 15 de junio; 27, 28 y 29 de junio y 11, 12 y 13 de julio. Tras ello, partirán hacia Portugal.



Ignacio, Lucas, Juan y Marcos Olivera son los estudiantes que integran el seleccionado nacional. Los dos primeros son alumnos de primer año de la licenciatura en física de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Juan es estudiante de 5º año del Politécnico, y Marcos cursa sus estudios en Capital Federal.



Los tres estudiantes que se desempeñan en la ciudad han sido varias veces premiados por destacarse en diferentes certámenes de ciencias. Además, el año pasado, Díaz y Lembo participaron de la Olimpíada Internacional de Física realizada en Indonesia. Díaz regresó al país con una medalla de bronce, tras competir con 400 estudiantes de 88 países.



Con mucha alegría, Farina agregó: "La emoción que tengo de ver que estos chicos puedan viajar y cumplir su sueño, que se tomaron con compromiso y responsabilidad desde el principio sabiendo que van a representar al país, no puedo explicarla".



El profesor aseguró que más allá del eventual premio que puedan obtener, "lo que importa es la vivencia cultural de estar con chicos de 200 países. Vivir esa experiencia, a esa edad, es increíble".



Ahora, los problemas quedaron en el pasado y podrán entrenarse intensivamente para llegar de la mejor manera a la que será la 49º Olimpíada Internacional de Física. (La Capital)