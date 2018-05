Ex alumna vende libros que no devolvió a biblioteca escolar

En el perfil de Facebook de una escuela de Gualeguaychú denunciaron que en las redes sociales ofrecen a la venta libros que no fueron devueltos a la biblioteca.Se trata de la Escuela provincial de nivel medio "Pablo. G. Haedo" donde advierten de la actitud de una ex alumna.En la foto que comparte la vendedora, se pueden observar claramente los rótulos y sellos escolares."Estos libros que se están ofreciendo a la venta en un grupo de Facebook, pertenecen a nuestra escuela", señalaron desde el establecimiento educativo.Resaltan que "en la Pablo Haedo nuestros alumnos cuentan con una biblioteca muy completa, que a fuerza de donaciones y pedidos ha ido creciendo maravillosamente. Nuestros alumnos trabajan a diario con el material que hay, libros de consulta, textos literarios, manuales, revistas etc"."No devolver los libros prestados es dejar a chicos sin la posibilidad de trabajar con ellos, venderlos no corresponde ya que tienen dueño, en este caso la biblioteca de la escuela ( por ende , todos los alumnos) y comprarlos transforma al comprador en cómplice de esta situación anómala. A la escuela la hacemos todos y la honestidad en estos tiempos más que virtud debe ser una obligación", concluyen.