Dramático testimonio de policías que salvaron a niño que convulsionaba

Policiales La policía salvó la vida de un pequeño de tres años que sufría convulsiones

Dos policías de la comisaría de Chajarí salvaron la vida de un niño que estaba convulsionando al realizarle movimientos de reanimación pulmonar. El hecho se registró el pasado fin de semana y generó conmoción en la localidad.Se trata de los sargentos Jorge González y Villagra Carlos, quienes contaron cómo fue el dramático momento."Un policía siempre tiene que saber de todo un poco, porque además de nuestra labor, también muchas veces nos toca hacer de psicólogos, amigos, guía turísticos, educadores, enfermeros, etc.", puntualizó.Villagra, por su parte, agregó que "particularmente, he participado en situaciones similares, ya que yo trabajaba en la Dirección de Prevención de Seguridad Vial de Federal. Nunca me tocó trabajar con un niño tan chiquito, pero si con personas grandes. Lo cierto es que en ese momento es una mezcla de sentimientos porque uno es padre y tiene hijos chicos, así que además de tu deber interviene en la parte humana que se entremezcla"."Nosotros estábamos en la rotonda de avenida Alem haciendo punto y viene una señora corriendo con una criatura en los brazos y venia junto a su marido pidiendo desesperadamente que la ayudemos. Hicimos los primeros auxilios y dimos aviso de inmediato al hospital para que lo esperen al pequeño", detalló González.Y agregó: "Yo manejaba y mi compañero le hizo RCP, algo que nosotros nos instruimos en el transcurso de nuestra carrera. Y por eso la mayoría del personal policial siempre tiene ese tipo de conocimientos".Para finalizar, Villagra comentó que "el nene ya fue dado de alta, está fuera de peligro y se encuentra bien".