Muerte del rugbier: La llamada de Silva al 911 tras atropellar a Fortunato

Después de que se conociera la aparición de un nuevo testigo que supuestamente vio todo lo que pasó en la fatídica noche en la que el joven rugbier Genaro Fortunato muriera atropellado por Julieta Silva, ahora trascendió el llamado al 911 que hizo la mujer.En el programa Curiosos del Poder que conduce Cristian Pérez Barceló y se emite por TVA, en el Sur provincial, pusieron al aire la conversación entre Silva y la operadora de la policía que la atendió.En el diálogo se la puede escuchar visiblemente conmocionada. "No te la puedo creer", exclama y pide una ambulancia."Atropellé a alguien, no lo vi, no lo vi", dice desconsolada.El audio, también publicado por Sitio Andino, vuelve a revolucionar la causa que se espera llegue a juicio en un mes.

La investigación

Otro testigo

El juez de garantías Gabriel Ravagani le otorgó un mes más de prórroga a la fiscalía para que continúe con la investigación que tiene a Julieta Silva como imputada, así lo confirmó el abogado defensor Alejandro Cazabán.El pedido para estirar la investigación penal preparatoria lo realizó la fiscal Andrea Rossi con la intención de continuar sumando declaraciones testimoniales al expediente antes de elevar el caso a juicio.La solicitud de la fiscalía fue aceptada sin reparaos por Tíndaro Fernández, abogado que representa a la familia Fortunato, como así también por la defensa de Silva.En las últimas horas se conoció que además del trapito, hubo otro testigo que presenció parte de lo sucedido la madrugada del 9 de setiembre.Se trata de Matías Hidalgo, un sereno que trabaja en una fábrica de gaseosas que está cerca del bar "La Mona".Entre los hechos que narró el sereno contó que observó cuando el Fiat Idea de Silva hacía marcha atrás mientras Genaro forcejeaba porque trataba de abrir la puerta. Según el hombre el vehículo "salió despacio".