Con sólo escuchar música se puede ayudar a una pequeña entrerriana con cáncer

Lourdes Sosa Fraccarolli tiene 5 años y desde el 22 de abril del año pasado está bajo tratamiento de quimioterapia por un tumor renal con metástasis pulmonar en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.Hasta allí llegó desde Gualeguaychú junto a su familia. Los avances en el tratamiento de la pequeña han sido buenos. Y no sólo el amor de sus padres, Marcelo y Anabela, y el de sus hermanos, Leonela y León, ha sido el motor de su recuperación, también el abrazo de buena parte de Gualeguaychú que, como en otras cruzadas solidarias, ha sumado su granito de arena.Ahora es la gualeguaychuense Mariana Manzanares la que, desde Buenos Aires, extiende una mano a la familia Sosa Fraccarolli. Y lo hace de una manera particular, a través de su propio sello discográfico."MusicMedia es una casa discográfica con sede en Buenos Aires, Argentina. A través de años de trabajo en la industria de música digital nos dimos cuenta que podemos hacer mucho más que simplemente distribuir música, podemos ayudar a los que menos tienen", dice la carta de presentación de la firma."Nuestra tarea consiste en promover música masivamente y utilizar esas ganancias para asegurar el bienestar infantil, alimentos, ropa, viviendas para todas las personas que están en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad social", presentan en su página de internet."El negocio de la industria de música digital genera millones en ganancias, pero de esas ganancias muy poco o casi nada regresa a los artistas y mucho menos es utilizado con fines benéficos o de igualdad social. Por eso estamos trabajando para ser la generación que impulsa el arte y la igualdad social y contamos con vos para cumplir esta difícil tarea", se aventuran desde MusicMedia.Mariana Manzanares, hace siete años que vive en Buenos Aires y cuatro que se dedica a la industria digital de la música. Tiene sus sellos discográficos, entre ellos, de rock, folclore y electrónica, y una particular manera de ayudar a los niños que lo necesitan."A Marcelo (Sosa, el papá de Lourdes) lo conozco hace muchos años y hace un tiempo me venía preguntando cómo lo podía ayudar. Entonces, se me ocurrió hacer el proyecto #PlayporLule con una lista de reproducción específica en Spotify (servicio de distribución digital de contenidos multimedia, fundamentalmente de música), conformada por artistas que se sumaron a esta causa. Y si en los próximos meses se viraliza se van a generar regalías por los derechos de autor que serán donadas a Lule", explicó.En la actualidad, Spotify es la aplicación más popular y utilizada para escuchar música. Además, es de descarga gratuita, por lo que, además de los métodos convencionales, como juntar dinero a través de una cuenta bancaria o en urnas, como sucedió en un par de oportunidades en la cancha de Juventud Unida, quienes quieran colaborar con Lourdes ahora podrán hacerlo al escuchar música en su teléfono celular o computadora."La realidad es que muchas horas de nuestros días se las dedicamos al celular. Y es muchísima la cantidad de gente que ya tiene descargada la aplicación. Por lo que se puede colaborar solamente escuchando música. Además, es una manera de ayudar a los artistas a llegar a más personas", enfatizó.Buscá en Spotify "" y listo. Mientras más reproducciones tenga esa lista más dinero se podrá recaudar. "Necesitamos miles de reproducciones y paciencia. Porque en algunos meses vamos a ver los resultados", aclaró Manzanares. (El Día)