Un hombre murió tras correr un maratón de 15 kilómetros

Rudy Bolognese, de 55 años, un profesor de Informática que cumplía tareas en el Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto, murió este domingo al mediodía tras haber participado en la Maratón New Balance que se corrió en Rosario, sobre una distancia de 15 kilómetros.



Después de la competencia, el docente falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio en un shopping de la ciudad de Rosario.



Bolognese era muy respetado y querido en el ambiente educativo por lo que las redes sociales explotaron con mensajes de aliento para la familia. No era la primera vez que participaba de eventos de este tipo y se desprende que no tenía problemas cardíacos.



Rudy era profesor del Taller de Narareth también y la institución lo recordó mediante un comunicado. "La comunidad educativa de Taller de Nazareth se une en oración, con intenso dolor, ante el fallecimiento de nuestro querido profesor Rudy Bolognese. En medio de la tristeza, elevamos nuestra plegaria confiada al Señor, pidiendo haga brillar para él la Luz que no tiene fin y le conceda la paz eterna. Acompañamos a su esposa e hijos, suplicando especialmente a la Virgen que los proteja y fortaleza.

¡Hasta siempre querido Rudy!. Hoy lunes 14, no sé dictarán clases en nuestra Escuela". (La Capital)