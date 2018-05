Sin papeles: Secuestraron la réplica del ARA San Juan que recorría localidades

En infracción

Homenaje a los 44

Innecesario

Acompañamiento

Momentos de angustia vivieron los integrantes de la Agrupación Isabel quienes recorren, hace meses, distintos puntos del país con la réplica del ARA San Juan.Luego de pasar por 10 localidades donde fueron recibidos por la comunidad con alegría ante el homenaje que los comodorenses hicieron a los 44 tripulantes del submarino perdido, se encontraron con un panorama totalmente distinto al arribar a la localidad de San Nicolás, Buenos Aires donde la policía los demoró y no solo les secuestraron los vehículos utilizados en la caravana sino también la tan apreciada réplica.Gonzalo Pérez, quien encabeza la Agrupación Isabel, señaló que recién hoy lunes o martes posiblemente se defina qué sucede con los rodados secuestrados y la réplica y explicó los motivos del secuestro "a mí se me venció el carnet de conducir y el carnet vial por lo que nos secuestraron el rodado sin ningún tipo de consideración más por la réplica" y añadió que si bien no se cuestiona el trabajo llevado adelante por la policía de dicha localidad se podría haber abordado de otra forma el tema y solucionarlo, no secuestrando los vehículos dejándolos varados."La réplica la armamos con la agrupación sin ningún tipo de fin político ni nada por el estilo, solo quisimos homenajear a los héroes del ARA San Juan y nos tratan de esta manera" remarcó Pérez y planteó que el permiso vial solo tiene una duración de 30 días y por más que lo renueven, en el tiempo que demoran en recorrer cada localidad nuevamente se vencería el mismo por lo que pidió que se busque algún tipo de solución para que puedan continuar su camino con destino ahora a Rosario.Pérez mencionó que el procedimiento llevado adelante por el personal policial, poniendo a los integrantes de la agrupación contra los vehículos y revisándolos como si fueran delincuentes, fue innecesario más porque se conoce el trabajo que están llevando adelante "soy consciente de que estamos en falla pero no era necesario que nos trataran así cuando esta recorrida la estamos haciendo a pulmón para que sean recordados nuestros héroes".No obstante, pese al mal momento que vivieron y viven los integrantes de la Agrupación Isabel pusieron en valor que la comunidad se solidarizó con ellos e incluso excombatientes de Malvinas de la zona los invitaron a comer y a reunirse con ellos mientras en general la gente se mostró en desacuerdo con lo sucedido, "agradecemos a las personas mucho que se hayan contactado y que se solidaricen con la causa" concluyó. Fuente: (25digital).-