Presentan un proyecto "para que no desaparezca el ferrocarril Urquiza"

En la sede del Ferroclub Central Entrerriano, se presentó un proyecto "para que no desaparezca el Ferrocarril Urquiza en la Mesopotamia". El encuentro coincidió con los 24 años del anfitrión, donde participaron Ferroclubes de Entre Ríos y Buenos Aires y la Fundación Argentina de Transporte.



La actualidad del único ferrocarril de trocha internacional del país, "es lastimosa, apenas transita lentamente con carga la vía troncal, abandonándose hace dos años el ramal Paraná - Concepción del Uruguay, y sin planes de reactivación del Ministerio de transporte de la Nación", mencionaron desde el Foro.



Una solución usada en países desarrollados

La explotación de los ferrocarriles en Argentina siempre fue monopólica, tanto estatal como privada, y nadie puede ingresar a la red no siendo el concesionario. "El deterioro sufrido desde 1993, mutiló y abandonó ramales, por lo que si no se actúa de inmediato va camino a su desaparición".



Ante esta realidad, el Foro Ferroviario, propone dejar a un lado al Estado en la corrida de formaciones, adjudicándole a los privados, particulares, empresas, ferroclub u otros, la función de transitar con sus propios trenes tanto en pasajeros como en carga y turismo.



De esta manera, el Estado se encargaría de regular la normativa, de admitir los vehículos aptos, de fijar la vía libre de cada tren y de mantener los rieles y estaciones, a cambio de un canon que cada formación pagara por transitar.



Los ramales no tendrán exclusividad y los podrán usufructuar quienes se presenten con esa intención, debiendo superar los requerimientos técnicos previstos. El prestador podrá hacerlo con su propio tren, o de lo contrario, el Estado que dispone de una extensa cantidad de material rodante, lo ofrecerá en venta o alquiler. El Estado sólo participara en salvatajes, con sus grúas para casos de descarrilamiento, con cargo al damnificado.



Esta alternativa propuesta, permitirá "superar una vieja antinomia, pues el ferrocarril podrá ser utilizado con fines de lucro por empresas de camiones o de ómnibus", remarcaron.



Este modelo además permitirá rehabilitar ramales donde exista interés manifiesto en su explotación; generará fuentes de trabajo genuino a través de las cuadrillas de vía y obra que se encargarán de su reconstrucción y mantenimiento, que a su vez el Estado solventará con el canon que recaude y las poblaciones y empresas con la reducción del fletes, pasajes y otra alternativa de viaje.



Esta modalidad utilizada en países desarrollados, se fundamentó en la cantidad de kilómetros de ramales abandonados en la Mesopotamia y el corte de la vía central entre las estaciones Pilar y Toro, lo que impide acceder a la estación Federico Lacroze.



Otros temas tratados

En el encuentro, el Foro también trató sobre la construcción de una cancha de fútbol en el ramal Concordia - Concepción del Uruguay, sobre la vía en estación San José, realizada por la Municipalidad de esa ciudad y la demanda de una solución a sus autoridades.



La función de los Ferroclubes y su defensa del patrimonio ferroviario como custodio de los bienes del estado, requiriendo un salvoconducto de las autoridades para transitar los ramales.



La corrida de un tren termal entre la Capital Federal y Chajarí a fin de proveer de turistas a las termas de Basavilbaso, Villaguay, Concordia, Federación y Chajarí, y habilitando el ramal Concordia-Concepción del Uruguay, otra formación para los complejos de Villa Elisa, San José y Colon.



Otro tren de pasajeros como "El Gran Capitán", entre Federico Lacroze y Posadas, como se hizo hasta 2011. En todos los casos la prestación se realizara por medio de la actividad privada.



Un tren de carga de arroz desde Villa Elisa para transporte de la Cooperativa Arroceros de la ciudad y otros.



"La experiencia de recuperar ramales abandonados en muy poco tiempo realizada por los Ferroclubes entrerrianos, aportarán la manera de cómo hacerlo sólo con cuadrillas de vía y obra establecidas cada determinada cantidad de kilómetros, prescindiendo de costosas empresas, ganando tiempo y generando empleo genuino y definitivo", afirman desde el Foro.



Se enviará carta documento al Ministro Guillermo Dietrich, pidiendo solucionar las falencias del Ferrocarril Urquiza y su llegada a la Capital, y aportando esta idea innovadora sobre la participación de la actividad privada en la corrida de trenes.

Otras cartas similares se enviarán a los Gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, a la Cámara de Transporte Automotor y al Sindicato de Camioneros, informando sobre lo tratado y solicitando apoyo a la iniciativa sobre el Ferrocarril de la Mesopotamia.