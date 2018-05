AFIP multará a quienes tengan empleadas de casa de familia trabajando en negro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió una advertencia a 650.000 contribuyentes de altos ingresos para que regularicen la situación de las empleadas de sus casas particulares. En los próximos días enviará una segunda advertencia. De no regularizar a sus empleadas, AFIP les aplicará una multa.



"La comunicación, a cargo de la Dirección de General de los Recursos de la Seguridad Social, se realizó a través de correos electrónicos a los contribuyentes, a partir del cruce de datos patrimoniales y de consumo", indicó AFIP en un comunicado oficial.



En el mensaje, "se mencionan las ventajas tanto para el trabajador -obra social, aportes jubilatorios, vacaciones, ART, aguinaldo, tarifa especial con la tarjeta SUBE- como para el empleador -deducciones en el impuesto a las ganancias por lo abonado como retribución y por las contribuciones a la seguridad social-".



En la actualidad, hay 528.439 trabajadores inscriptos en este régimen especial y la AFIP apunta, por lo menos, a duplicar el número de empleadas registradas, indicó el organismo.



"Este es un paso más en la estrategia de cruzamiento de datos para reducir la evasión fiscal y formalizar el empleo en la Argentina. El sector de empleo de casas particulares es uno de los de mayor informalidad en nuestro país y, en su mayoría, afecta a las mujeres", dijo el administrador federal Leandro Cuccioli.



"Los contribuyentes se exponen a una penalidad si no registran a sus empleadas, frente un costo relativamente bajo que deben afrontar para inscribirlas. Además, si regulariza a la trabajadora de su hogar, se cubre de los riesgos de no tenerla asegurada", agregó.



Los empleadores pueden inscribir al personal de casas particulares a través de la página web de la AFIP y de la app lanzada recientemente por el organismo tributario y que puede descargarse desde las tiendas de App Store o Google Play.