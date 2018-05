Expertos de todo el mundo debatirán sobre cambio climático en Argentina

El grupo conformado por think tanks (expertos que hacen sugerencias y aportan ideas para resolver problemas económicos o políticos) denominado T20, se reunirá el miércoles en la ciudad de Buenos Aires para debatir acerca del cambio climático y presentar recomendaciones de políticas públicas.



Del encuentro, que se realizará en la Universidad de la Defensa Nacional (Undef), Maipú 262, participarán el subsecretario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ovais Sarmad, y los titulares de los ministerios argentinos de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y Defensa, Oscar Aguad, señaló la Undef en un comunicado.



Las reuniones del T20 tienen como objetivo "presentar un documento de trabajo consensuado de cara a la Cumbre del G20", que se realizará del 30 de noviembre al 1 de diciembre en el país.



El grupo Think 20 (T20) está constituido por organizaciones no gubernamentales que presentan recomendaciones en base a investigaciones efectuadas por sus diez grupos de trabajo temáticos, integrados por referentes de países que pertenecen al foro multilateral.



El primer encuentro del grupo se realizó en la Argentina en febrero bajo la consigna "Inception Workshop: Visión y estrategias para 2018".