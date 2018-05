Subastarán por internet el auto que acumula abultada deuda por estacionamiento

Sobre el caso

El juez Eduardo Altamirano, de 1ª Instancia y 18ª Nominación Civil y Comercial, ordenó que, y que acumula más de 100 mil pesos de deuda,Altamirano dijo que para ordenar la subasta electrónica tuvo en cuenta el pedido del abogado del playero y del martillero, el "escaso valor del auto embargado cuya venta forzosa se solicita" a tenor del "deterioro" del rodado, su estado de abandono y la "inconveniencia económica de llevar a cabo la subasta por la modalidad ortodoxa o presencial"."Se trata de una norma que tiende a la simplificación y a la humanización del proceso de ejecución (...) Si bien aquí no estamos frente a una audiencia -que podría disponerse si la demandada comparece al proceso haciendo cesar su estado de rebeldía- se trata de un argumento aplicable analógicamente para sustentar la solución aquí adoptada. Tal conclusión, además, favorece a ambas partes", indicó.Y señaló: "Al accionante, dado que verá satisfecho su crédito, aun cuando esto ocurra parcialmente. Y asimismo, dado que al entregarse la posesión del bien al comprador, se librará del automotor que todavía permanece en la playa de estacionamiento en función del vínculo jurídico existente entre ambas y cuyo incumplimiento diera inicio al pleito"."También se verá beneficiada la accionada (titular del auto), dado que -si el remate se concreta- su deuda se verá disminuida. Además, no se seguirá generando deuda, ya sea como consecuencia de la estadía en la playa de estacionamiento, ya sea por efecto del depósito judicial", explicó. Un hombre dejó un Ford Galaxy 2.0 Ghia en el parking en 2013 , pero luego, tras no poder arrancarlo, suspendió el pago y no volvió.El dueño de la playa, Daniel Zidonis, demandó a la titular del vehículo -el hombre que lo dejó habría sido su pareja- y el caso terminó en la Justicia.Finalmente, a la mujer se le embargó parte del sueldo para cobrarle la deuda generada entre 2013 y 2014, pero no retiró el vehículo y sigue en la cochera de calle Catamarca 251.La deuda desde 2014 a 2018 supera los 100 mil pesos. A eso se suma una mora de 4.174 pesos del Impuesto Automotor a su nombre (M.S.A.), según el registro municipal, y 9.187 pesos en Rentas a nombre otra mujer, B.D.B.A., probablemente una dueña anterior.El abogado del playero, Mario Soria, presentó al juez el pedido para que fuera subastado, solicitud a la que el magistrado finalmente accedió."En función de esas pautas, y en pos de encontrar una solución de carácter práctico, se encuentra conveniente optar por la vía de la subasta electrónica u on line que, por sus características, suscita menores gastos que el remate ortodoxo", indicó en el fallo en el que el juez calificó a la titular del auto en "estado de rebeldía".