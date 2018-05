Advierten la sobredemanda que registra el hospital de Gualeguaychú

La atención del nuevo Hospital Bicentenario y la asignación de turnos está dando que hablar en gran parte de la comunidad que concurre asiduamente a atenderse al nosocomio de Gualeguaychú.Los pacientes deben ir dos horas antes para pedir turnos, y los médicos deben atender más de 10 personas en una hora. La demanda se ha acrecentado enormemente y desbordan a un sistema que no contiene la cantidad de profesionales correspondiente para tal fin.Así como también, se otorgan turnos para determinadas especialidades para septiembre y/o octubre cuando el paciente los necesita en un corto lapso de tiempo. Según publicó, la salud sigue siendo un tema pendiente en la ciudad y no pareciera haber a la vista soluciones a corto plazo.Fuentes no oficiales del hospital expresaron aque, "frente a la gran cantidad de personas que están asistiendo al atenderse por tener sus respectivas obras sociales cortadas, nos encontramos en una situación que nos excede, porque ha aumentado el número de pacientes, pero los profesionales y sus horarios siguen siendo los mismos".Asimismo, una vecina de la ciudad manifestó la falta de comunicación ante la suspensión de turnos con anterioridad, "cuando llegué pregunté por qué nadie atendía y me dijeron que ese estudio ya no se hacía más, que debía hacérmelo de manera particular. Sin aviso previo, ni nada, es una falta de respeto".Por otro lado, desde el área de comunicación del Hospital Centenario explicaron "hay ciertos retrasos dentro de los turnos para determinadas especialidades pero no es algo generalizado. Dentro de todo se está la media de los 15 o 20 días que suelen otorgarse turnos, a veces antes, a veces para otras especialidades después".Agregaron además "hay que tener en cuenta que el Hospital está recibiendo toda la demanda de PAMI, de las obras sociales cortadas, de las prepagas que han interrumpido sus prestaciones en la ciudad, además de toda la población que se quedó sin trabajo y que debe recurrir a la salud pública.En este marco, con esta sobredemanda, los turnos están dentro de los márgenes normales de los hospitales de la provincia".Asimismo, cabe destacar que al Hospital de la ciudad llegan personas de todas las localidades aledañas a atenderse, lo que eleva también el número de pacientes frente a la escasa cantidad de profesionales para brindar el servicio.Por su parte, el director del Hospital, Hugo Gorla, explicó: "La mayoría de las especialidades que se atienden en consultorios externos, especialmente clínica que es el primer paso, estamos dentro de los 7 días con los turnos. Las demás se empiezan a complicar porque se está recibiendo todas las demandas de las obras sociales cortadas, PAMI, IOSPER, entre otras"."Uno se plantea muchas cosas dentro de la gestión, y lo que para nosotros es una fortaleza, es que en estos últimos años hemos hecho muchísima actividad prestacional, y eso se convierte en una debilidad porque de alguna forma el aumento de respuesta determina que el único lugar, en este momento, que tiene respuesta es el Hospital, por lo tanto la gente va con más frecuencia", agregó.Respecto a esto, manifestó que el Hospital hoy tiene alrededor de 800 consultas diarias en consultores externos, y 200 en guardia, siendo números importantes en una ciudad de 100 mil habitantes, e incluso a nivel provincial, ya que se está abarcando la atención de todo el departamento Gualeguaychú, ciudad de Gualeguay y parte del departamento Uruguay, informaron.