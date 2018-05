Con un recital, pidieron que no se abandone la búsqueda del ARA San Juan

A casi seis meses de la desaparición del submarino Ara San Juan, familiares y amigos de sus 44 tripulantes se reunieron este sábado en la localidad bonaerense de San Justo para pedir "a través de la música y en paz" que el Estado "agote todos los recursos para encontrarlos y saber la verdad".En la plaza San Martín de San Justo tocaron hoy siete bandas de rock, todas respondieron de manera solidaria y desinteresada al pedido de Luis Tagliapietra y otros familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, que organizaron el Primer Encuentro de Música y Arte para seguir exigiendo al Estado que busque el submarino."No estamos festejando porque no tenemos nada que festejar y tampoco es un homenaje. Es un grito desesperado para encontrarlos. Queremos saber la verdad sobre lo que pasó y que el Estado haga lo que dijo el Presidente (Mauricio Macri): agotar todos los recursos para encontrarlos", dijo hoy aLuis Tagliapietra, padre de Alejandro, quien era teniente de corbeta y viajaba en el Ara San Juan.Tagliapietra, quien es abogado, representa, como querellante, a varias de las familias de los tripulantes desaparecidos.Una de las bandas que se presentó es "Submarino Pirata", que filmó en 1999 un video clip adentro del Ara San Juan. Su baterista, Norberto Zani, es fanático de este tipo de naves, tiene al Ara San Juan tatuado en un brazo y conoció a muchos de sus tripulantes."Hace casi 20 años nos abrieron las escotillas del Ara San Juan para hacer nuestro video clip y adentro estaban escuchando AC/DC, a partir de allí se generó un vínculo, nos hicimos amigos. Es una tragedia por esos chicos, que cuidan la patria y los abandonaron", expresó Zani en diálogo conEl martes próximo se cumplen seis meses de la tragedia y los familiares del Ara San Juan estarán en el Congreso nacional mientras la Comisión Bicameral investigadora recibirá a Marcelo Srur, quien era el jefe de la Armada argentina cuando se extravió la nave y fue apartado un mes después por el Ministerio de Defensa.Además, el 15 de julio próximo realizarán el "Segundo Encuentro de Música y Arte por los 44" en la localidad bonaerense de Tigre, en el playón de la terminal del ferrocarril Mitre, otra vez con el lema "Búsqueda y verdad"."No vamos a bajar los brazos y agradecemos a todos los que nos ayudan de manera solidaria y desinteresada, como todas las bandas que vinieron hoy", agregó Tagliapietra, quien desde hace seis meses dedica todas sus fuerzas a saber qué pasó con su hijo: "Mi vida está en un limbo, estoy solo abocado a esta lucha", expresó.Las bandas que participaron del encuentro fueron Psicotrópica, Cenicienta Borderline, No Extraviar, Submarino Pirata, La Perra que los Parió, Los Enviados de Thot y Bravo."Queremos la verdad y la justicia sobre los tripulantes del Ara San Juan", dijo a Télam Mauro Clementín de Psicotrópica, la banda que abrió el encuentro, y agregó: "Estamos en el centro de San Justo un sábado de sol pleno porque lo que pasó no puede quedar en el olvido".Al lado del escenario, en una gran pantalla, se proyectaban imágenes del submarino y sus tripulantes, y debajo del escenario, varias banderas pedían al gobierno que los siga buscando."Nos conmueven las 44 familias, queremos que los sigan buscando y queremos la verdad. Hasta ahora se hizo muy poco", dijeron aMaria Laura y Gabriela, quienes viajaron desde Monte Grande, en el sur bonaerense, para participar del encuentro como espectadoras.