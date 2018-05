Falleció la madre de una de las jóvenes asesinadas en Montañita en 2016

Gladys Steffani, la madre de María José Coni, la joven mendocina que fue asesinada en febrero de 2016 en Montañita, Ecuador, junto a su amiga Marina Menegazzo mientras estaban de vacaciones, murió hoy, informó una fuente cercana a su familia."Hay personas que en esta vida te enseñan a luchar; hay otras que por su naturaleza, te enseñan nobleza e integridad. Sé que ya debes estar con tu querida José. Fue un placer conocerte y me quedo con lo que me enseñaste", publicó el abogado de la familia, Osiris David Sanchez, en su cuenta de Facebook al dar a conocer el fallecimiento de Gladys.La mujer viajó en varias oportunidades a Ecuador para presenciar el juicio a los diferentes acusados del asesinato de las jóvenes en Montañita, en busca de la verdad sobre lo que ocurrió con las dos chicas."Nos vemos pronto mi leona Gladys Steffani, te quiero muchísimo. No sabes cuánto bien me hiciste al entrar en mi vida", agregó en su mensaje el abogado.Los cuerpos de Marina Menegazzo (21) y María José Coni (22) fueron hallados envueltos en plástico y con cinta de embalar en una zona de vegetación próxima a las playas de Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil el jueves 25 y el sábado 27 de febrero de 2016, respectivamente.En septiembre del año pasado fue condenado a 40 años de cárcel José Luis Pérez Castro (32) por el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Santa Elena, cuyo perfil genético estaba en la casa donde mataron a las chicas junto con el de otras personas que todavía no fueron identificadas.La misma pena habían recibido en agosto de 2016 Alberto Segundo Mina Ponce (34) y Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez (40).En febrero pasado, familiares de las dos jóvenes reclamaron que se abra una "tercera investigación" para identificar al resto de las personas que participaron en el doble crimen.En esa ocasión, Gladys dijo a la prensa: "vamos a reclamar una tercera investigación, hay muchas preguntas sin contestar porque (en la escena del crimen) había no menos de cinco perfiles genéticos" y se quejó de tener que "mendigar Justicia" porque con la distancia que hay entre ambos países se hace todo más "difícil".