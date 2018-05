Viven cerca de un acopio de cereales y las ratas muerden a pequeños hijos

Tamara Aguilar vive en su humilde casa, rodeada de plantas y una quinta inundada de Gualeguaychú.Junto a su esposo y tres hijos de 7, 5 y 1 año y medio, viven en cercanías del Cementerio Privado de Gualeguaychú, en terrenos que poco a poco se están ocupando por hijos y nietos de familias del lugar. No tienen agua ni cloacas y se las arreglan con pozos que se desbordan.Las familias que viven cerca de un galpón donde el propietario acopia cereales, son las más perjudicadas por las ratas. De tamaño increíble, se cuelan por todos lados. Comen la ropa, destrozan paquetes de fideos o arroz y si algún perro se acerca, pelean con ellos a la par.Alexia, la hija más pequeña de Tamara, tiene una enfermedad producida por los roedores y su cuerpito está marcado y lastimado, por lo que necesita alimento especial, cremas y pañales especiales. Sufre de bajo peso y su papá trabaja de albañil pero las lluvias le han impedido trabajar en estos días, publicóLa casa precaria no tiene pisos y el agua de coló por techos y paredes, y mojó ropa, colchones y trazadas. "Estamos durmiendo todos juntos porque no tenemos nada, todo está mojado. Con algunas cosas me arreglo porque estoy en un grupo de trueque. Consigo harina o fideos. Somos todos solidarios entre nosotros. Acá cerca hay una familia que tiene una vaca y nos da leche pero Alexia no la puede tomar por su enfermedad", dijo la madre.Tamara llora y siente impotencia. Las familias de ambos los ayudan como pueden. Un grupo solidario está trabajando para acercarles ropa, pañales y mercadería. También para conseguir las cremas que necesita la bebé.Alexia necesita crema Dr. Selby, Salac y Macril, y pañales Huggies Active Sec, ya que la piel quedó sensible.La familia necesita ropa, calzados para niños de 1 año, 5 y 7, alimentos no perecederos, artículos de limpieza (lavandina), colchón, sábanas y frazadas.Para colaborar, dirigirse ao a las siguientes direcciones en Gualeguaychú:-Maipú 458;-Vicoer calle Rioja, Manzana 3, Casa 2.