Polémico: Declaran inocente a maestra que tuvo un hijo con alumno de 14 años

En la tranquila localidad de Palmira, a 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza, ocurrió una historia que parece de novela pero es real. Un chico de 14 años tuvo un hijo con su maestra particular que tenía 23 años. Según los investigadores, la relación fue consentida por familiares del adolescente y la mujer terminó viviendo en la casa del menor, con la beba que habían engendrado. Cuando la relación se rompió y la maestra abandonó al chico para formar pareja con otro hombre, fue denunciada por estupro (delito sexual con adolescentes).



El chico tiene ahora 17, la maestra, 26, y la hija de ambos, dos. La mujer tiene otro hijo, de 9 meses, de su nueva relación sentimental.



La maestra y el chico se conocían por sus familias. Los padres del menor le pidieron a la mujer que fuera a darle clases particulares, como apoyo escolar. Así empezó la relación. Para la Justicia mendocina la maestra es inocente. Fue absuelta por entender que el alumno era "maduro sexualmente" y que fueron relaciones "consentidas y con el aval de parte de la familia del adolescente".



El fiscal de Cámara, Oscar Sívori, que pidió la absolución de la maestra y consiguió el aval del juez Armando Martínez, dijo que el Código Penal es claro: "Los adolescentes de entre 13 y 16 años pueden prestar consentimiento siempre y cuando no exista aprovechamiento por parte del mayor (articulo 120). Acá pudimos comprobar que había madurez sexual del adolescente".



En el proceso judicial que duró más de un año, el menor y la maestra fueron sometidos a estudios psiquiátricos y en el caso del chico, al procedimiento de cámara Gesell. "Pude observar que no había aprovechamiento de la inmadurez. Hubo un enamoramiento del chico. Él se lo había contado a un familiar, al abuelo, que lo había incitado a seguir y le dijo aprovechá es una cuestión de hombres (acostarse con la maestra)", detalló el fiscal a Clarín.



Apenas ingresada la denuncia, la maestra fue detenida y procesada por el delito de estupro, que prevé una pena de entre 3 y 6 años en prisión. La mujer recibió, al poco tiempo, el beneficio de prisión domiciliaria (durante 8 meses) porque estaba embarazada de su segundo hijo y aún no había sentencia.



Ahora quedó en libertad."Entendí que fue una joven que se equivocó", dijo el fiscal al fundamentar por qué pidió la absolución de la maestra. "¡Después de que al adolescente le permitieron concretar una relación con alguien 8 o 9 años mayor, la responsable es la mujer!", dijo además Sívori con una insólita ironía.



Para el fiscal, había que atender a las víctimas secundarias, que son los dos hijos pequeños de la maestra. "Cuando termina la relación y ella se va con una nueva pareja, aparece la denuncia. Hay mucha emoción encontrada y situación de despecho por parte de la familia del chico", dijo Sívori. Y concluyó: "El alumno sigue enamorado de la maestra".