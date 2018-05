Gualeguaychú: Decretaron quiebra del ex sanatorio AGOS

Telmo Martinez, presidente de la Cooperativa de Trabajo que puso nuevamente en funcionamiento al ex AGOS bajo el nombre de Sanatorio Padre Luis Jeannot Sueyro, contó a Radio Máxima que "este jueves por la mañana recibimos la comunicación de que el juez ha decretado la quiebra para el AGOS, con la buena para nosotros que seguimos trabajando normalmente. De aquí en más veremos cómo se desenvuelve todo. Hoy por hoy no nos afecta en nada, solo nos han pedido que presentemos la Cooperativa ante el Juzgado y lo que hemos hecho en todo este tiempo. No nos afecta la continuidad, solo que estaremos bajo la tutela del Síndico y del Juzgado que lleva adelante la quiebra. Creemos que no corre riesgo el edificio, veremos que sucede más adelante", dijo.



En cuanto al proceso de quiebra y la deuda, Martínez expresó que "al no haber llegado a un acuerdo del interventor con los acreedores nosotros sabíamos que esto se venía. Los proveedores son una parte mínima, la mayor parte es el estado y las acreencias laborales que calculamos que debe andar en unos 60 o 70 millones de pesos".



Por último y consultado por la situación actual de la Cooperativa, su presidente contó que "ahora tenemos que presentar nuestra documentación al Juzgado, y ellos verán cómo nos hemos desenvuelto, lo que hemos preservado y mejorado. Estamos trabajando bien y queremos seguir aumentando la cantidad de servicios. Estamos al día con las deudas, nosotros estamos cobrando diez mil pesos y el día 5 de cada mes, le pagamos a todos los proveedores. Al menos esta decisión nos saca un poco de la situación difusa que estábamos viviendo", finalizó Martinez.