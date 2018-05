Las opciones para dar una solución definitiva a filtraciones en los techos

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

La lluvia y la humedad parecen no dar tregua y las consecuencias que dejan en las viviendas se hacen visibles cuando miramos hacia los techos de las viviendas: manchas de humedad, filtraciones, goteras. Pero por más que nos desesperemos para darle una solución definitiva a estos problemas, sí o sí hay que esperar que el sol se haga presente y por varios de días.



Sobre qué hacer para solucionar estos inconvenientes, Juliana de Su Color Pinturerías, contó a Elonce TV cuáles son las opciones que existen para impermeabilizar los techos.



En primer lugar, afirmó que "hay que esperar que pare la lluvia porque con este tiempo no se puede hacer absolutamente nada, todo lo que hagan ahora será un gasto inútil. En algunos casos, la gente no sólo tiene filtraciones sino goteras, lo cual es peligroso para la salud porque genera humedad ambiente", pero igual hay que tener paciencia y esperar que el tiempo mejore.



"Hay que esperar a que haya, al menos, dos días de sol para luego comenzar con el tratamiento. Abrir bien la grieta, sellarla y luego aplicar el producto para impermeabilizar, lo cual evitará el nuevo ingreso de agua", expresó.



En este punto, hay una gran variedad de productos para elegir: membranas líquidas, en pasta, membranas con fibra para que se pueda transitar la terraza y elásticas para que no se pueda transitar la terraza.



Todos son de fácil aplicación y si uno se da maña lo puede hacer por sus propios medios. "Se usan pinceletas, rodillos, el sistema es muy fácil, solamente hay que respetar el tema del secado, que es fundamental".



Por otra parte, dio cuenta que "la membrana autoadhesiva es muy buena para salir del paso, cuando hay un ingreso muy fuerte de agua. Es una medida transitoria que te saca del apuro pero después hay que hacer un buen trabajo".



Después están los selladores acrílicos, que son un material de relleno, se utilizan cuando la grieta es grande. "Una vez que seca se puede colocar la venda y después la membrana líquida. La venda impide que se vuelva a abrir la grieta que está rellena y le da mordiente a la membrana que va después y viene en muchos colores".



También viene una manta que se coloca cuando la superficie está totalmente mapeada, es decir que no hay una grieta puntual; y se coloca entre dos capas de membrana.



Juliana señaló que tienen muchas consultas. "Pedimos que tengan paciencia; si el trabajo se hace bien no vuelven a tener problemas de humedad, y no necesitan hacer ningún otro tipo de trabajo". Pero "cada dos años o tres hay que dar una nueva mano para mantener la elasticidad superficial".



Finalmente, agregó que como el techo tiene humedad retenida y se permeabiliza por arriba, esa humedad sale para adentro y es ahí cuando aparecen las manchas negras de humedad en el cielorraso de la casa. Éstas se pueden quitar con agua con lavandina "y en el transcurso de siete días queda resuelto y completamente blanco". Elonce.com