Alegatos: "Es el momento que esperábamos", dijo denunciante de Ilarraz

En el marco del inicio de los alegatos en el juicio contra el cura Justo Ilarraz, uno de los denunciantes, el ex seminarista, Fabián Schunk, dijo aque "es el momento que estábamos esperando y por el cual hemos luchado tanto tiempo. Esto no es sólo por nosotros ni contra nadie. Esta es una lucha por los niños".Tras recalcar que "la declaración de Ilarraz no vale ni siquiera un comentario", manifestó que el testimonio de la nueva víctima "fue muy duro. Se quebró. Tuvo declaraciones muy fuertes", reveló y lo adjudicó a que "estuvo 27 años ahogado. Tito se ha convertido en sobreviviente, como todas las víctimas que deciden romper el silencio. Él dijo que lo educaron y enseñaron a callar, que fue la primera vez que hablaba. Ese es un sobreviviente".