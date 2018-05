Suspendidas las clases, docentes envían actividades a sus alumnos por WhatsApp

Sociedad Suspendieron las clases en escuela de Crespo con graves problemas edilicios

La comunidad educativa de la Escuela Nina Nº 203 "Guaraní" de Crespo decidió suspender el dictado de clases hasta el viernes, hasta tanto se reasignen espacios alternativos para continuar el ciclo lectivo, atento a los graves problemas de infraestructura que presenta el edificio escolar., que advirtiendo la imposibilidad del dictado de clases en ese lugar, los docentes consideraron como prioritaria la necesidad de poder contar con espacio apropiado para los alumnos de 1º, 2º, y 3er. grado, ya que quienes asisten a 4º, 5º, y 6º grado, por pertenecer al sistema NINA desarrollan actividades durante jornada completa, incluyendo la asistencia al comedor escolar, razón que propicia su permanencia en el actual edificio escolar.La urgencia establecida refiere a la posibilidad de ubicar provisoriamente en un espacio seguro y apto para el aprendizaje a 202 alumnos, por lo que la Municipalidad de Crespo ofreció las instalaciones del IMEFAA para el turno mañana y el NIDO para el turno tarde.La subsecretaría precisó que la supervisora elevará la propuesta al Consejo General de Educación, a través de la Dirección Departamental de Escuelas y se espera una pronta respuesta para que los chicos puedan volver a clases el lunes.La propuesta sería hasta tanto el establecimiento cuente con las aulas de emergencia que el municipio terminará de construir, las cuales se suman a las tres aulas no apuntaladas, alcanzando así seis aulas para su funcionamiento.Asimismo, la entidad escolar aguarda que esta semana se resuelva y defina la situación del sistema eléctrico. Mientras tanto, docentes envían por WhatsApp las actividades a sus alumnos, quienes mayoritariamente no concurren.Este miércoles, las escuelas tuvieron su Día Institucional, jornada en la que directivos y docentes de la Escuela Nina Nº 203 "Guaraní" continuaron abocados a encontrar una solución al problema edilicio que presentan. Aún con la reciente visita del director de la Zonal Paraná Campaña de Arquitectura de la Provincia, Jorge Troncoso, desde la comunidad educativa se expresan "muy preocupados" por los graves desperfectos técnicos en la instalación eléctrica, razón por la que una parte del establecimiento escolar no cuenta con el suministro.Ante ese panorama, ayer se presentó en la escuela el intendente Arq. Darío Schneider; junto a la subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana, Elina Ruda; la directora de Desarrollo Social, Vanesa Pusineri y el director de Desarrollo Urbano y Ambiente, Omar Molteni; manteniendo una reunión con la Supervisora de la zona B de la Departamental Paraná de Escuelas, Avelina Ferreyra; el cuerpo docente y padres de la comisión cooperadora, quienes ofrecieron espacios alternativos para que el alumnado de la Escuela 203 retorne a clases.