Murió una joven argentina que brindaba ayuda humanitaria en Uganda

Foto 1/2 Foto 2/2

Eliana Díaz, de 25 años, habría muerto a causa de un cuadro infeccioso mientras se encontraba en Uganda, a donde había llegado junto a otros jóvenes del Centro Cristiano Pergamino, un grupo evangélico, para realizar tareas en el campo de refugiados en Rhino Camp, Arua.



Allí, en extrema pobreza, viven más de un millón de personas, en su mayoría mujeres y niños que llegan desde Sudán.



Hace unos días la joven sufrió un cuadro de descompensación general por lo que tuvo que ser internada, pero en las últimas horas su estado empeoró y murió.



En comunicación con Télam, miembros del templo religioso confirmaron la muerte de la joven pero prefirieron no dar declaraciones al respecto y pidieron "respetar a la familia".



Asimismo, desmintieron que ellos y las autoridades argentinas se hayan comunicado para repatriar el cuerpo de la misionera ya que eso "aún no sucedió".



"Dios no dijo que la vida fuera fácil, él dijo que valdría la pena", fue una de las últimas publicaciones que Eliana hizo en Facebook, donde la mayor parte de sus mensajes eran salmos y referencias religiosas.