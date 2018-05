Producto de las lluvias, hay 12 rutas cortadas en Entre Ríos

Sociedad Sigue cortado el tránsito en la ruta provincial 20 de Villaguay a Federal

La titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Feltes, informó que son 12 las rutas cortadas, a causa de las lluvias y los desbordes de ríos y arroyos. La mayoría son caminos secundarios, pero también hay algunos primarios afectados."Estamos en una situación bastante compleja", expresó la funcionaria y precisó que en estos momentos hay "12 cortes en caminos secundarios y algunos primarios" y además se evalúa la situación de otros seis.Feltes comentó luego que "la situación más compleja está en la ruta 20, que une Villaguay con Federal", donde hay "dos cortes" a lo largo de la ruta, con una extensión de "más de 300 o 400 metros de corte". También "hay zonas de puentes y alcantarillas donde directamente no se puede transitar", detalló.También indicó que "al puente de Hernandarias hubo que cortarlo desde anoche hasta las 3 de la mañana" de este miércoles. Como se trata de "la salida para la producción de algunas industrias", señaló que van "evaluando minuto a minuto" la situación.Feltes informó que existen algunas zonas que quedaron aisladas, principalmente "en la zona de islas, en Ibicuy". Pero aseguró: "Tenemos en todos lados apostados personal y máquinas, y estamos llegando con alimentos y demás". Comentó que tampoco "se puede llegar a algunas escuelas".Los departamentos más afectados son Feliciano, Nogoyá, Paraná, aseguró la funcionaria. "Todo lo que sea desborde, de arroyos y río, nos está trayendo muchos problemas", indicó.Más adelante remarcó: "Quiero asegurar que no vamos a habilitar ni vamos a dejar transitar ningún camino que no esté en condiciones, porque realmente no vamos a permitir. Es una situación muy compleja, pero vamos a prevalecer la seguridad".La titular de Vialidad provincial presentó este miércoles un informe de la situación al gobernador Gustavo Bordet, y también llevó "una evaluación de lo que rápidamente se podrá hacer cuando el clima mejore". Según detalló ante esta Agencia, se produjeron "corrimientos de calzada y de caños, además de los cortes de ruta, que es lo más complejo". (APF)