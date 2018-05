Suspendieron las clases en escuela de Crespo con graves problemas edilicios

Una escuela que "no es segura"

Video: Escuela suspende las clases los días de lluvia por las graves filtraciones en los techos

Las abundantes precipitaciones dejaron en evidencia los problemas de infraestructura que acarrea la Escuela Nina Nº 203 "Guaraní" de Crespo, institución que actualmente dicta clases sin luz en algunas aulas o bien, reúne en un mismo espacio físico a alumnos de distintos niveles.que ante este panorama desde la Dirección Departamental de Escuelas se autorizó a suspender el dictado de clases hasta el viernes inclusive, debido a que hay peligro de electrificación en las paredes.Por otra parte, indicó que se encuentran evaluando la situación, mientras se comienza con la búsqueda de otros lugares para funcionar con ayuda del municipio. "Estamos viendo un espacio donde poder trasladar la escuela, para cuando se comiencen las obras", acotó al respecto.Cabe aclarar que en ante este panorama, los alumnos de las aulas más afectadas están dictando clases en el comedor escolar, y en la cantina y el quincho del Club Atlético Unión, ubicados en la manzana de enfrente. "Tenemos tres aulas clausuradas, la galería apuntalada y el laboratorio está totalmente mojado, también hay un piso hundido, directamente se observa un agujero", detalló sobre las condiciones del edificio detalló este lunes a Paralelo 32, María Bernhardt, directora de la escuela; quien además había señalado que otras medidas adoptadas fueron "no dar temas nuevos, no tomar evaluaciones y tampoco ponerle la falta a los alumnos los días de lluvia si no asisten a clases, porque la escuela no es segura".Este martes, Jorge Troncoso, director la zonal Paraná Campaña de Arquitectura de la Provincia, mantuvo una reunión con la comunidad educativa de la escuela y anunció que dentro de las próximas 24 horas comunicará a la directora el resultado de la inspección eléctrica, informe que resulta esencial para las autoridades del Consejo General de Educación a la hora de definir si el espacio físico es apto para el dictado de clases."La obra más urgente es el cambio de cubierta de techos, el cual comprende también la revisión de todo el sistema eléctrico. La ampliación, que era parte del proyecto general, quedará para otro momento. La prioridad es la seguridad que corresponde a quienes vienen a dar y tomar clases, por eso empezaremos por el cambio de tejas por un techo de chapa. Se va a sacar la teja, se hará el recambio del entablonado que no esté en condiciones y se pondrá perfilería de chapa. Hace una semana vino un arquitecto y se vio qué tipo de perfiles emplear, para que se condiga con el recambio de techo y no sea sólo una reparación 'en parches' como se dice, de manera que está encaminado", explicó a"La solución más inmediata son las tres aulas que está construyendo cooperadora. La idea es terminar las tres aulas que está haciendo Arquitectura y así tener seis aulas disponibles como para después seguir con la cubierta de techo, que forma parte del proyecto general", dijo Troncoso, al tiempo que agregó: "A pedido de los padres, asumí un desafío que es en 60 días volver, para evaluar las respuestas brindadas".El sistema constructivo utilizado para esta escuela, con la utilización de tirantes ensamblados y tejas atornilladas sobre madera, resultó deficiente ya desde los primeros años de la construcción del edificio inaugurado el 22 de septiembre de 1991. Hubo intervenciones a lo largo de los años con soluciones parciales y en la mayoría de los casos llegaron tras mucho tiempo de espera, ante lo cual en algunas circunstancias los mismos padres solucionaron los inconvenientes haciendo el trabajo. Entre fines de 2015 y principios de 2016 se cambió el techo del Jardín de Infantes, reemplazando las tejas por perfiles y chapas de cinc; pero todavía quedan 400 metros cuadrados de superficie con techo de tejas cuya sustitución se viene gestionando sin que prospere desde hace un par de años, con la promesa de estar incluido en el presupuesto 2018.