Le gritaron "nena" a un chico y sus compañeros fueron a jugar con vincha

A mi sobrino d 10 años le gritaron "nena" LOS PADRES del equipo contrario por usar vincha p jugar. El sábado sus compañeros salieron a jugar así, nos queda tanto por aprender pic.twitter.com/2dCydEdK3I — camila (@CammiSena) 7 de mayo de 2018

Un grupo de chicos de 11 años dio el ejemplo que los adultos no pudieron. Sucedió en un partido de fútbol entre el Club Atlético Adelante de Reconquista y Tigre en la liga infantil, cuando uno de los chicos que tenía el pelo largo y fue a jugar con vincha recibió el insulto de los padres del equipo rival, que le gritaron "mariquita" y "nena".Pero sin embargo la situación no quedó ahí. Es que una vez que finalizó el partido los repudiables insultó siguieron. Lo que no sabían esos padres es lo que generaron en los chicos con su reprochable actitud.Y como reacción a eso, al partido siguiente todos los compañeros del equipo fueron a jugar con una vincha, dejando muy mal parados a quienes supuestamente deberían dar el ejemplo.Además, y como para que no queden dudas, los chicos hicieron dos carteles y posaron para los fotos con ellos. "Los niños merecemos respeto. Valoranos. Apoyanos. Alentanos", decía uno de los carteles.Mientras que otro cartel reflejaba: "El comportamiento de los papis es el ejemplo de los chicos"."El nene había usado vincha porque tenía el pelo largo. Pero ese día terminó lagrimeando y fue y se lo contó a su mamá, quien intentó hablar con los padres del otro equipo", relató Marcelo Ovando, gerente del club Adelante de Reconquista."Luego los papás del club hablaron con los chicos y decidieron que en el próximo partido iban a salir todos con las vinchas", señaló y enseguida agregó: "Es la primera vez que pasó una agresión así. Siempre fueron excesos verbales, pero esta es una forma de empezar a frenarlo para que no se repita". (La Capital)