Ya son tres los casos de sarampión confirmados en el país

Sociedad Advierten que la epidemia de bronquiolitis será más grave de los últimos años

En lo que va del año ya se confirmaron tres casos de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires. El 29 de marzo el Ministerio de Salud de la Nación emitió un alerta ante la notificación de un caso de sarampión en una beba de ocho meses sin antecedentes de viaje, residente en CABA. En la búsqueda activa realizada por el equipo de epidemiología porteño, como parte de la investigación del caso, se pudo confirmar la fuente de infección. Se trató de un paciente de 21 años, que no estaba vacunado contra sarampión/rubéola, con antecedente de viaje a Tailandia. Este paciente y la beba de ocho meses compartieron una sala de espera de un sanatorio de Palermo."Ambos se encuentran en buen estado de salud y no presentaron complicaciones. A la fecha no se han identificado otros casos de sarampión por virus salvaje en los contactos de ambos. La investigación y seguimiento de contactos continúa a la fecha", informó el Ministerio de Salud de la Nación en su último boletín epidemiológico, según publicó Perfil.Además de estos dos casos, el 9 de abril se notificó también en CABA otro caso de sarampión. Se trata de una paciente de 26 años con antecedente de viaje a Singapur, Camboya, Tailandia y escala en Tokio. La joven regresó al país el 6 marzo y comenzó con fiebre el 15 y exantema (erupción en la piel) el 20 de marzo. El caso se confirmó por serología IgM positiva y seroconversión de IgG pareadas. Dado que fue notificado tardíamente, no pudo determinarse el genotipo viral. "La investigación de contactos continúa a la fecha. Hasta el momento no se registraron casos confirmados de sarampión en ninguna otra jurisdicción del país", afirmaron desde la cartera sanitaria.Gracias a la vacunación, en Argentina no se registran casos endémicos de sarampión desde el año 2000 y de rubéola y síndrome de rubeola congénita desde el 2009. Desde la eliminación de la enfermedad se registraron un total de 32 casos importados y relacionados la importación. El mayor de los brotes sucedió luego de la Copa del Mundo de Fútbol 2010 realizada en Sudáfrica, con 17 casos confirmados. Sin embargo, hay brotes de la enfermedad en Venezuela, Europa (el 72 por ciento de los casos se concentra en tres países: Italia, Rumania y Ucrania) y Asia.Para evitar la reintroducción del virus del sarampión en el país, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda verificar el esquema de vacunación completo para cada edad. Los chicos de 12 meses a 4 años: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas) y los mayores de 5 años: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral. Los adultos deben acreditar dos dosis de vacuna doble o triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.