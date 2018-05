Guerra Atlántico Sur: Se cumplen 36 años de la muerte del Sargento Raúl Dimotta

El 9 de mayo de 1982, amaneció con condiciones climáticas adversas y una densa bruma que no dejaba ver el mar en Puerto Argentino. A las 8 de la mañana, una patrulla de combates Sea Harrier realizó un bombardeo de altura sin causar daños en las posiciones argentinas. De regreso al portaviones Hermes, las aeronaves detectaron un eco de radar a 60 millas de su posición, descendieron a baja altura y atacaron al pesquero Narval. La embarcación fue severamente dañada, quedó a la deriva y con peligro de hundirse. Se lanzaron botes y balsas al agua, pero dos horas después las fuerzas británicas desplegaron un helicóptero Sea King para abordar el pesquero y capturar a la tripulación de la embarcación. Luego un avión inglés volvió a atacar, destruyendo todas las balsas, quedando a flote un bote con seis hombres, sin elementos de salvamento. Ante esta situación se dispuso el rescate de los sobrevivientes cerca de la isla de los Leones Marinos, sur de la Isla Soledad.



Fue dispuesto un helicóptero Puma, tripulado por el Teniente Primero Roberto Fiorito, también el Teniente Primero Juan Carlos Buschiazzo quien se ofreció en forma voluntaria y el mecánico de la aeronave Sargento Raúl Dimotta. El Alfa Eco 500 era el único Puma que había cruzado volando desde el continente, con una tripulación experimentada en volar sobre el mar.



Una vez alistados, no pudieron salir en un principio por el mal tiempo, sin embargo la tripulación, posteriormente, tomó la decisión de no esperar más y partir, pese a lo adverso del clima, la falta de radar, grúa de rescate , equipos de radios compatibles y otros componentes, además de no contar con una escolta área.



Minutos antes de las cuatro de la tarde, la nave se perdió en la niebla, quedando solo el sórdido ruido de su rotor, en cumplimiento de la misión humanitaria. A las 17, el destructor, tipo 42 HMS Coventry detectó, en su radar, una aeronave a 13 millas de su posición con rumbo cierto hacia los restos del Narval, librando una carga de misiles Sea Dart (antiaéreos) que destruyeron la nave argentina, acabando con la vida de su tripulación.



"Cuando ellos partieron de Puerto Argentino, sabían del riesgo que significaba afrontar la misión, sin embargo con el coraje de nuestros soldados allá fueron para nunca más volver, entregando heroicamente lo mas preciado que tiene un hombre, su vida", recordó el Teniente Coronel Juan Carlos Scarpa, jefe de la aviación de combate 601



La aviación de Ejército realizó un sinnúmero de misiones en Malvinas, volando hasta el último día en todas las situaciones. La carga transportada superó las 3200 toneladas en 196 misiones y 1011 horas de vuelo.



Este miércoles 9 de mayo se cumple un nuevo aniversario de la muerte en combate, del sargento Raúl Dimotta, por lo que se realizará una ceremonia a las 16 horas, en la plaza que lleva su nombre en Costanera Sur.



En principio no estaba destinado para ir al frente de Malvinas, pero se ofreció voluntariamente en la seguridad de que su especialización cubría un servicio que sería vital en las fuerzas de ocupación, supo Máxima.



Todavía no se conoce mucho sobre sus rutinas de servicio en las islas, seguramente fueron muy rudas, visto la precariedad de medios y la dureza del clima. Se conoce sí su última misión, consignada en un libro que destaca su abnegación.



La misma se originó al recibirse el pedido de auxilio del pesquero argentino Narval que había naufragado frente a las islas de los Lobos Marinos, al sur de Malvinas. Se trataba de un rescate de civiles y se disponía de un helicóptero pero no había posibilidad escoltarlo ni de dotarlo de armamento.



La misión era sumamente riesgosa y se pidió voluntarios. Lito Dimotta no vaciló, y así, acompañando a dos oficiales, partió el 9 de mayo de 1982, en un vuelo que no tendría retorno. Las noticias sobre su abatimiento llegaron por conducto británico, a través de una emisora de Montevideo: Un helicóptero de nombre "Puma" había sido derribado en el mar. No se habían encontrado sobrevivientes. Esa era la nave que tripulaba el gualeguaychense.



Raúl Horacio Dimotta, pertenecía a una familia de barrio. El varón entre dos hermanas. Alegre camarada con los suyos. Seguramente le costó mucho dejarlos cuando apenas empezaba la adolescencia, pero ya tenía esa firmeza que lo caracterizó hasta su última misión.



Había ido a la escuela Sagrada Familia, iniciando el secundario en el Colego Luis Clavarino, sección Comercial. A los 14 años pasó a la Escuela Militar General Lemos. Estaba casado y, al morir, tenía un chico de 2 años.