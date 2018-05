Le ganó la batalla a la leucemia y podrá volver a jugar al fútbol

A Matías se le llenan los ojos de lágrimas cuando relata la emoción que sintió, cuando la médica de cabecera le informó que el avance en la cura de la Leucemia que padeció, fue tan importante, que lo autorizó a comenzar a jugar al fútbol, una de sus grandes pasiones.



"Todavía recuerdo los momentos complicados que tuve que atravesar cuando me trasladaron a Paraná, con un diagnóstico muy complicado, que lo fuimos aceptando a medida que pasaba el tiempo", expresaba en el programa "La Barra Deportiva", que se emite por Radio Máxima.



El inicio de toda esta pesadilla, se fue dando con un cansancio importante que sentía luego de cada entrenamiento. Me sentía agotado, pero creíamos que era una fatiga física. Pero luego llegaron otros síntomas más complejos como calambres que llegaron a impedirme poder caminar", expresó.



Su mamá Liliana, manifestaba en Radio Máxima, que pensaban que "su cansancio y su dolor en las piernas se debía a toda la actividad, porque trabajaba, jugaba al fútbol, después se iba al gimnasio, hasta que los síntomas comenzaron a agravarse y fuimos al médico. Ya los primeros análisis no salieron bien y bueno, no queríamos convencernos hasta que otros estudios determinaron su traslado a Paraná".



"Al principio todo fue muy difícil, a tal punto que solo pedía que Dios que me llevara, porque creía que no podría llevar adelante la enfermedad. Fueron semanas de mucha angustia, donde solo una persona podía acompañarme, debido a lo delicado que estaba", relataba Matías.



Y agregó: "estuve asistido por psicólogos porque estaba muy bajoneado, pero creo que las fuerzas las encontré, por mis hijas. Fueron 33 días de sufrimiento".



Pero Matías cuenta, como se fue dando la recuperación, en la ciudad de Paraná, al salir del Hospital: "Vivíamos en una casa que se pudo alquilar por la colaboración de la gente y por un aporte del estado. Fueron semanas interminables, pero tuve un apoyo incondicional de mis amigos del fútbol y del carnaval".



Y la noticia que lo conmovió surgió este lunes: "Cuando me dieron la noticia que podía volver a jugar al fútbol, nos pusimos a llorar con mi madre, porque vuelvo a ponerme la camiseta de Pueblo Nuevo, con la ilusión de salir campeón".



Mientras tanto el campeonato más importante ya lo consiguió Matías, y es el campeonato por la Vida.