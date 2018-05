Tras las denuncias, piden la renuncia de toda la cúpula de dirigentes de DAIA

El Consejo Federal de la DAIA pidió la renuncia de la cúpula de dirigentes de la entidad judía tras el escándalo que provocaron las denuncias de supuesto acoso sexual y demanda de dinero que la actriz Esmeralda Mitre le hizo a su ex presidente, Ariel Cohen Sabban.El pedido fue formalizado a través de una carta que el presidente del Consejo que agrupa a todas las filiales de la DAIA en el país, Diego Dlugovitzky, le envió al nuevo presidente de la agrupación, Alberto Indij.En la misiva, Dlugovitzky requirió que tanto Sabban como Ana Bercovich -tesorera- y Víctor Kovalsky -secretario- no formen parte "de ninguna estructura de gestión de la conducción de la DAIA".También pidió, entre otros planteos, realizar "un arqueo y detalles de los fondos al día de la fecha (...), un informe de Tesorería de ingresos y egresos" y un "pedido de informes respecto de la mercadería con destino a donación que recibiera la DAIA por parte del Ministerio de Desarrollo de la Nación".Por su parte, Indij, designado por unanimidad el último sábado al frente de la DAIA, sostuvo hoy que "si no existe evidencia" no va a "tirar al escarnio" a Cohen Sabban, de quien dijo estar seguro de que su versión "coincide con la realidad"."Yo soy abogado y si no veo evidencia no voy a tirar al escarnio a una persona, sobre todo, si no estoy seguro que cometió un acto que moralmente o jurídicamente sea inapropiado", aseguró Indij en declaraciones a Radio La Red.También lamentó "cómo ha tratado la prensa el tema", adelantó que la situación "se va a judicializar" y que "el ex presidente de la DAIA va a salir a dar su versión"."Él contó que de ninguna manera le pidió dinero (a Mitre) sino que le aconsejó algunas acciones a realizar para terminar de cerrar el tema de las declaraciones desafortunadas que había hecho en su momento (sobre el Holocausto)", sostuvo.Respecto del supuesto acoso sexual dijo que "eso está en la esfera íntima de dos personas adultas" y agregó: "Uno lee todas las declaraciones y es un tema muy ríspido y dudoso".Si bien confirmó que "existen" mensajes entre Mitre y Cohen Sabban, dijo no poder responder por qué el dirigente fue personalmente a la casa de la actriz y que ese fue el motivo que derivó en el pedido de renuncia que le hizo el Consejo.En este contexto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, opinó que la DAIA atraviesa "una profunda crisis" y "un momento bisagra", por lo que abogó porque esta situación "se pueda resolver en el marco de la institucionalidad"."La profunda crisis en la que está sumergida la DAIA debe ser tomada con toda la responsabilidad, es un momento bisagra para la institución. Apelo a que, en el marco de la institucionalidad, se pueda resolver", expresó el secretario a Télam esta mañana.Y, completó: "Espero que los mejores hombres puedan volver a tomar la institución y colocarla en el lugar que tiene que estar, alejada de escándalos que no le hacen bien".Las acusaciones de Mitre contra Cohen Sabban por pedido de dinero, tocarle "un pecho" e intentar darle "un beso en la boca" no llegaron aún a instancias judiciales pero eran analizadas por el abogado de la actriz, el ex legislador Ricardo Gil Lavedra.En tanto, la conductora Úrsula Vargues contó que vivió una situación similar con Cohen Sabban, cuando el dirigente de la DAIA le propuso verla en su domicilio y ella se negó, mientras que la diputada Victoria Donda lo tildó de "baboso"."(Me hizo sentir) toda la incomodidad que se siente ante una persona que siente la impunidad de tener poder, en este caso por estar al frente de una institución y por ser varón", dijo Donda en referencia a un encuentro que tuvo hace un año en la institución que representa a la comunidad judía en la Argentina.