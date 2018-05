Sancionaron a chofer que se negó a conducir una ambulancia fuera de servicio

Un chofer de la ambulancia del hospital San José de Federación, Milton Viera, recibió una sanción de cinco días sin goce de haberes por haberse negado a conducir una unidad que estaba fuera de servicio."Si sale un traslado de urgencia, el hospital se queda sin ambulancia porque la única que estaba el pasado fin de semana era la que fue dada de baja del Ministerio de salud, debido a que no cuenta ninguna documentación y a raíz de eso, desde la provincia, tenemos orden de que no la podemos utilizar", explicó ael trabajador de Salud con ocho años de servicio.Viera adelantó que iniciará acciones legales el motivo de la suspensión y la desprolijidad de la sanción, ya que según explicó: "Me notificaron de que han sancionado por cinco días sin goce de haberes, algo que administrativamente también está mal, porque es del 2 al 6 y primero me tendrían que haber notificado y después haberme suspendido"."Esto es lo personal duele mucho, porque soy un empleado que tiene una foja intachable, y nunca falte a mi trabajo, como paso en mis últimas vacaciones que no deje de ir al hospital un solo día", argumentó.Párrafo seguido, Viera aclaró que renunció al cargo del sector de choferes de ambulancia debido a que "no contaba con el apoyo de la dirección" del hospital."De las tres ambulancias, la única que tiene documentación es la que dice Verano Seguro", advirtió, al tiempo que apuntó: "Es una barbaridad por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, pero además, porque las ambulancias que no tienen papeles anduvieron hasta fuera de la provincia".En la oportunidad, apuntó a una posible persecución laboral debido a que fue él quien denunció la situación.Por otro lado, el experimentado chofer, mencionó que además de no contar con documentación, las dos unidades que están fuera de servicio no tienen ningún tipo de elemento, tal lo muestra la imagen fotográfica de los estantes vacíos.Según remarcó, la ciudad termal cuenta con 22 mil habitantes, y en temporada alta llega a recibir unos 10 mil turistas, pero solo cuenta con un hospital de tránsito, el cual dispone de una sola una ambulancia.