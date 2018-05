La lucha de una familia argentina para repatriar a su hijo muerto en Ecuador

Juan Ignacio Figueroa Stazi tenía 25 años cuando murió hace ocho días en el hostel en Ecuador donde trabajaba. Todo ese tiempo su familia intentó repatriar sus restos de vuelta a Argentina pero el precio era demasiado para ellos. Necesitaban 2 mil dólares que no tenían. Por eso pidieron ayuda a través de las redes sociales y en menos de dos días juntaron, e incluso superaron, la cifra requerida. Este lunes comienza el proceso de repatriación.Oriundo de Mar del Plata, Nacho trabajaba hace tiempo en el hostel Kamalá de Montañita. En su penúltimo posteo en Facebook contó la angustia que le producía justamente despedirse de muchas de las personas que conocía allí. Falleció el 29 de abril y desde entonces su mamá Mercedes Stazi, intentó traer sus restos de regreso pero no tenía el dinero suficiente.A través de las redes sociales pidió ayuda y un grupo de amigos de Nacho abrió una página web para colectar la plata. Este domingo superaron los 2 mil que necesitaban y las palabras de agradecimiento no se hicieron esperar:

Ojalá que esto se viralice, salven a sus hijos!.

Mi hijo falleció el domingo 29/04/18 en el Hostel Kamala - #Montañita - #Ecuador ?? El dueño de Kamala le tenía secuestrado el pasaporte.

Necesitamos que Cancillería se haga cargo del repatriado de sus cenizas. pic.twitter.com/llVYm8d5u5 — Mercedes (@MercedesStazi) 6 de mayo de 2018