Vendían ropa de trabajo de la municipalidad de Concordia en las redes sociales

Lo que se pudo ver en las redes sociales es la camisa y pantalón tipo grafa que usa habitualmente el personal que desempeña tareas en obras, talleres municipales y en determinados trabajos en la vía pública.



Quien la ofertó en las redes sociales adujo que se la vendió otra persona a quien no conocía.



Conocida la novedad, el intendente Enrique Cresto ordenó que se arbitren los medios necesarios para determinar cómo el uniforme llegó a los grupos de compra y venta de Facebook; de forma tal de localizar a los responsables y sancionarlos.



Por su parte, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendieta, precisó que "el uniforme de trabajo tiene que utilizarse para trabajar". Subrayando que "venderlo es una falta muy grave y no vamos a permitir que este tipo de situaciones se repitan".



El funcionario puso el acento en el esfuerzo de las gestiones oficiales para conseguir el insumo. "Es un beneficio más que reciben los empleados y que contribuye a que podamos seguir mejorando los servicios que se prestan".



Para Mendieta, pareciera que "siempre hay algún avivado que por unos pocos pesos regala la ropa que le dan", por lo que se "está investigando" el hecho.



Finalmente, pidió la colaboración de la ciudadanía para no alentar este tipo de episodios. "El que compra sabe bien que está comprando algo que no debería venderse", señaló el secretario municipal. (Diario Río Uruguay)