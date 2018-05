Zonzini insiste: "Nahir no fue quien jaló el gatillo"

Jorge Zonzini, quien en su momento fue presentado como la voz autorizada de la familia Galarza para hablar con los medios de prensa sobre el caso Pastorizzo, dio a conocer un audio en el que habría mantenido una conversación telefónica con Nahir Galarza, el día que la joven fue trasladada a una pericia psicológica que no pudo realizarse por una crisis que la imputada habría tenido.El propio Zonzini reconoce en sus declaraciones, que "empleados solidarios le habrían facilitado a escondidas un móvil para efectuar su comunicación conmigo".En un parte de prensa que reproduce, el manager realiza polémicas afirmaciones sobre el fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, el Juez de Garantías, Mario Figueroa y abogados de la querella Pastorizzo- Mantegazza. Además, Zonzini insiste en "que Nahir no fue quien jaló el gatillo aquella trágica madrugada sino que protege a terceros. Confío en ella. No en su entorno", dice.A continuación, se transcribe textual lo referido por el ex mánager de la familia Galarza."A solo 30 días del inicio del juicio oral (se iniciara el 4 de junio) contra la joven Nahir Galarza (19) como única imputada por el crimen de Fernando Pastorizzo (20) ocurrido en la trágica madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, siguen filtrándose elementos concernientes al caso más emblemático de criminalidad joven que conmueve tanto a la opinión pública y medios de nuestro país, como a los medios internacionales. A pocos días de filtrarse un audio del joven fallecido aportado por la querella en el expediente, y donde se lo escuchaba llorando diciendo que le habían propinado una paliza sin nombrar a los autores, ahora se ha filtrado una conversación entre la estudiante de derecho detenida desde el último 2 de enero y su ex vocero, el manager de medios Jorge Zonzini en la cual se revela que Nahir decidía solicitarle al manager que fuese a buscar a Gualeguaychú una carta para publicar y así poder contarle a la opinión publica la verdad de lo sucedido aquel 29 de diciembre. Durante el diálogo, entre varios comentarios, el manager se manifiesta sobre el pánico de Nahir por el maltrato que recibió por parte del fiscal Sergio Rondoni Caffa y a quien califica como misógino, burro machista y le atribuye haber vulnerado todas las garantías constitucionales de la joven no dejando primar el sustancial principio de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario".Consultado en relación a la veracidad del audio que fue viralizado en las redes, el manager, lejos de negarlo declara: "Si algo le faltaba al proceder nefasto de la justicia entrerriana eran las pinchaduras de teléfonos y las escuchas ilegales. De nuestro lado nunca hubo nada que esconder. La que aparece en el audio, si, es mi voz y la voz femenina es la de Nahir. Ya nada me sorprende. Hace poco la querella viralizó también otro audio con la sola intención de agitar otra vez el linchamiento público y social contra Nahir por que fue muy duro para los querellantes, los Dres. Diarrechea y Perbagallo, después de pasearse por todos los programas de TV hablando liviandades tener que aceptar el hecho de que, casi sobre la hora, el tribunal aceptara incluir como prueba para el juicio oral las 500 fojas y las pericias psicológicas que acreditan la violencia de género ejercida contra ella desde el 28 de junio de 2015 hasta el día del trágico suceso, el 29 de diciembre de 2017, inclusive".Ante la consulta sobre la verosimilitud de lo conversado con la joven detenida, en qué circunstancias se efectuó y por qué motivo nunca se hizo público el pedido de Nahir Galarza ante la opinión pública, Zonzini, manifestó : "La charla creo que pudo haber sido durante el traslado a un juzgado de familia para pericia psicológica en la cual Nahir tuvo, ante el maltrato del fiscal y los peritos, un fuerte ataque de pánico debiendo ser llevada al hospital. Por lo que entendí al verla tan mal, y ante su insistente pedido, empleados solidarios le habrían facilitado a escondidas un móvil para efectuar su comunicación conmigo. Ello fue antes del 8 de abril, día en que decidí no renovar mi designación como vocero por diferencias irreconciliables con su entorno y ratifique en mi comunicado no solo mi lealtad hacia ella sino, una vez más, mi más profunda convicción sobre que Nahir no fue quien jaló el gatillo aquella trágica madrugada sino que protege a terceros. Confío en ella. No, en su entorno".

Para finalizar, Jorge Zonzini, sostuvo: "Y en relación a por qué motivo no se llegó a publicar, tal como ella me pedía, su confesión ante la opinión pública y los medios fue porque a partir de tomar conocimiento del pedido que me realizó su entorno cerró definitivamente un cerco a su alrededor para que no pudiera acceder a visitarla como lo venía haciendo en las visitas de los miércoles y los sábados, cuestión que por sentido común aceleró mi decisión de renunciar a mi designación como vocero pero que, como ya aclare en varias oportunidades, no renunciaba al caso ni a la búsqueda incesante para que se sepa la verdad. Nahir llega al juicio oral, con una instrucción penosa, solo con indicios y conjeturas pero con ninguna prueba certera que la ubique ni en el lugar del homicidio ni alguien que la haya visto jalando el gatillo y sumado todo esto a un test de parafina negativo sobre sus manos y cuerpo. Claramente, un fiscal (Rondoni Caffa) que en lugar de investigar se dedica a pasearse por los programas de TV junto a un ex policía y actual Juez de Garantías (Mario Figuera) y un querellante ex Secretario de Justicia promotor de la cadena perpetua y traficante de influencias son un coctel muy caro para la justicia ciudadana. Todo esto sujeto, y enmarcado, en lo que se asemeja a un gran acuerdo de partes: Te entrego una figurita, me corres a esta otra de la escena, escondemos la violencia de genero e institucional, el fiscal logra el ascenso y se va como Juez de Garantías de Federación, el ex policía y Juez de Garantías se va premiado como Juez de Cámara y una pobre sociedad retrograda patriarcal y machista se adjudica ser la pionera en el primer machicidio del continente. Eso si, que tristeza, de llegar a la verdad ni hablar". (Fuente: Radio Máxima)