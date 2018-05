"La gente está tirando menos comida", afirma un chico que come de la basura

Se los ve en las calles revisando los contenedores, son muchas las personas que buscan alimentos entre los residuos, la necesidad no distingue de edades ni sexo , buscan la comida entre los desperdicios.José es un chico de 17 años. Dice que vive solo en el barrio ex Aero Club de Concordia y como no tiene ningún trabajo ni recursos, busca alimentos en los contenedores de residuos."Hay gente que viene con los hijos yo los veo, nosotros venimos después del mediodía porque es la hora que encontramos algo para comer, pero", dice.José sabe seleccionar, no importa si las sobras de la comida tienen líquidos, "yo lo huelo bien si no tiene olor a podrido lo cómo", así vive el adolescente que contó que su padre lo dejo después que su madre murió, describe el diarioDuerme en una vivienda precaria con una familia y sale todos los días a buscar comida, "como cuando puedo o cuando encuentro hay veces que me gustaría estar mejor, lo de la basura nunca está fresco siempre tiene gusto feo hay veces que encuentro papas o alguna fruta, cuando la gente me ve algunos miran para otro lado y otros me quieren ayudar; me dan algún paquete de arroz o de fideo pero alcanza solo un día, al otro día de vuelta hay que salir a buscar".Dice que hay más personas hurgando entre los desperdicios, "yo veo que anda más gente veo la gente de los carros que dice que lleva para los caballos pero lo que sirve se lo comen en mi barrio, hay mucha gente que sale a buscar la basura para encontrar algo para comer", afirma José.