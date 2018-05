Baja el cauce del arroyo Villaguay: Asisten a afectados por inundaciones

Las últimas mediciones efectuadas por Defensa Civil indican que el cauce del arroyo Villaguay continúa bajando, pese a la llegada del agua de las precipitaciones registradas en la zona norte del departamento.



El registro de este domingo marcó 6:55 metros en el puente sobre la ruta nacional 130, mientras que el río Gualeguay, por el contrario, continúa creciendo y marcó 6:20, pero por el momento no genera inconvenientes.



Desde que se registraron las copiosas lluvias, la municipalidad a través de sus diversas áreas y con la colaboración de varias instituciones que acercaron donaciones asistió de manera permanente a las familias afectadas. En ese marco, seis personas debieron ser trasladadas al Polideportivo donde reciben la ayuda necesaria.



Aunque el clima no parece mejorar durante la semana, la situación se mantendría dentro de los límites esperables, ya que el arroyo está desaguando, por ahora, sin inconvenientes.



No obstante, es aconsejable tomar las precauciones del caso para evitar el ingreso de agua si se producen lluvias torrenciales. Para esta madrugada y buena parte del lunes podrían registrarse precipitaciones, y si bien los desagües pluviales funcionan eficientemente, si las lluvias son copiosas podrían causar inconvenientes, ya que los cañadones adonde desembocan aún tienen agua de las lluvias pasadas.