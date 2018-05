Habrá una nueva audiencia por el conflicto laboral en fábrica de jugos

En el marco del conflicto que mantienen trabajadores de la firma Vitacrem de Concordia por retrasos en los pagos de salarios y la suspensión de nueve empleados, la Secretaría provincial de Trabajo citó a los responsables de la empresa y a representantes del sindicato de la Alimentación para una audiencia que iba a realizarse el viernes.



En diálogo con Elonce TV, Emiliano Delgado, integrante del Ministerio de Trabajo de la delegación Concordia, indicó que "la firma no se hizo presente en la reunión pero envió un escrito en donde explicaba los motivos de las suspensiones: motivos económicos ajenos a la empresa. Se hizo presente el representante legal del sindicato de la Alimentación y el del Centro de Empleados de Comercio. Se hicieron eco de la nota y se solicitó una nueva audiencia".



En ese sentido, manifestó que será el miércoles a las 11. "Solicité informe al Ministerio de Trabajo de la Nación para ver si la empresa había iniciado el procedimiento de crisis, dado a que como argumentaron que las suspensiones fueron por una cuestión económica, debieron haber cumplimentado lo que la ley dice sobre los trabajadores. Ellos están en un plan de acciones directas y tenemos que esperar la audiencia", agregó.



Y explicó: "cuando se suspende al 10% del personal, previo a iniciar el proceso de suspensión la empresa debe declararse en crisis para que la nación le otorgue un programa de ayuda a los trabajadores en cuestión. Nosotros creemos que la empresa no lo inició y como Estado tenemos la mayor predisposición de ayudarlos, pero la empresa no quiere ser ayudada. No entendemos bien la posición que está tomando". Elonce.com