Se define el juicio por el crimen de la dirigente trans Diana Sacayán

El juicio a un joven acusado del crimen por "odio a la identidad de género" de la dirigente transexual Diana Sacayán, asesinada de 13 puñaladas en octubre de 2015 en su departamento del barrio de Flores, ingresará el lunes en la etapa de alegatos, informaron este sábado fuentes judiciales.La audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 porteño, situado en el sexto piso del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano 550, que juzga a Gabriel David Marino, de 25 años, por el "homicidio triplemente agravado por haber mediado violencia de género, por odio de género y con alevosía" de Sacayán, de 40, "en concurso real con robo".Los jueces Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez escucharán a algunos testigos que hasta ahora no habían sido convocados y darán la posibilidad al imputado de prestar declaración indagatoria, ya que al inicio del juicio se negó a hacerlo.Luego, los fiscales Ariel Yapur y Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), expondrán sus alegatos; seguidos por la abogada Luciana Sánchez, quien representa a Sasha Sacayán -hermano de la víctima- y su colega Juan Ricardo Kassargian como querellante por el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).Por último, será el turno de la defensa de Marino de realizar sus consideraciones finales del proceso, tras lo cual los jueces fijarán una fecha para dar a conocer el veredicto y pasarán a deliberar.Durante el juicio, que comenzó el 12 de marzo último, la acusación intentó probar que Sacayán fue asesinada por Marino junto a otro hombre que aún no fue identificado y que el crimen ocurrió entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015 en el interior de su departamento, situado en avenida Rivadavia al 6700, tras atarla de pies y manos y amordazarla.Además, los fiscales señalaron que el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permiten suponer que el homicidio estuvo motivado "por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)".En ese sentido, el médico legista Roberto Cohen había confirmado en su testimonio que Sacayán fue atacada mientras se encontraba en "estado de indefensión" y comparó la "multiplicidad lesiva" que presentaba su cadáver con las características de los cuerpos de la joven Wanda Taddei y de la adolescente Ángeles Rawson, en cuyos casos de femicidio también trabajó.Según declaró Cohen, el cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cabeza, el torso, los brazos y en el rostro, zona donde registró signos de que fue pateada o presionada con un pie, ya que allí habían quedado marcas de la suela de una zapatilla.En el juicio también declaró Sasha Sacayán, quien aseguró que a su hermana "la mataron por luchar por una vida mejor" y recordó que la víctima solía "investigar" las muertes de otras compañeras de su colectivo con "mucho compromiso"."Diana se preocupaba por el bienestar de sus compañeras travestis y trans, era muy cariñosa, afectuosa, muy coherente y trabajadora, tenía muchos proyectos de vida", recordó.El hermano de la víctima también rememoró algunas situaciones específicas de maltrato y discriminación que había sufrido la dirigente por parte de hombres y policías, y consideró que "toda esa violencia estructural finaliza con el travesticidio".En tanto, la antropóloga mexicana Amaranta Gómez Regalado explicó en su testimonio que el colectivo travesti está sometido a "situaciones comunes de violencia, carencia, pobreza, olvido y rezago" y recordó que la expectativa de vida de las personas que lo integran se sitúa entre los 32 y 40 años."Los cuerpos trans se autoconstruyen y el Estado y la sociedad misma muchas veces los revictimizan, hay un 'chip' cultural que no sale de su zona de confort para comprender a esos cuerpos", dijo y advirtió que "el grado de vulnerabilidad aumenta a medida que crece la exposición" de una persona trans, y que el homicidio es un asunto estructural" para ese colectivo.El cuerpo de Sacayán fue hallado en su departamento el 13 de octubre de 2015 y la autopsia reveló que presentaba 27 lesiones en su cuerpo, 13 de ellas producidas por un arma blanca, presumiblemente con un cuchillo de una hoja de 20 centímetros secuestrado en el lugar.Según la investigación, el imputado ingresó al círculo íntimo de la víctima durante el último mes de su vida y esas circunstancias le facilitaron el acceso a la vivienda, de donde se llevó 20.000 pesos tras cometer el crimen. Fuente: (LaVoz).-