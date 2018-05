Crueldad: Se filmaron jugando al béisbol con un perro al que terminaron matando

La Policía de Córdoba trabaja en la identificación de un grupo de personas que se filmaron jugando al béisbol con un perro, según se confirmó desde la comisaría de Villa del Rosario, ciudad a donde aparentemente ocurrió el hecho.



El jefe de esa dependencia, Fernando Marco, dijo a La Voz que recibieron el video el último jueves, y que desde entonces trabajan en la identificación de los autores.



Marco confirmó que los que mataron al animal son personas de Villa del Rosario, ciudad cordobesa ubicada a 71 kilómetros de la capital.



"Todo ocurrió en zona rural. Parece que el video es de hace unos días", dijo. Aún no hay detenidos.



El material fue acercado a la comisaria por una persona del lugar, que luego denunció que los supuestos autores de la matanza, la amenazaron. Esta persona lo publicó en su Facebook particular y generó la indignación de los vecinos de Villa del Rosario.



El video es brutal. En él se puede ver el momento en el que una de las personas lanza el perro al aire y el otro le da con un palo, simulando un juego de béisbol. Una de las personas le dice, riéndose, "asesino de perros".



Mientras eso ocurre, otras personas se ríen. Incluso le piden al "bateador", que lo haga otra vez, y así lo hace.



También se oye la voz de un niño que pide clemencia. "No, Pá, pobrecito", dice el niño cuando una persona se prepara para volver a golpear al animal.



Dado que en el video se ven otros perros, la investigación, a cargo de la fiscal Patricia Baulies, de Río Segundo, intenta determinar si también mataron a otros animales. (La voz de Córdoba)