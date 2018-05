Abusos de menores en el ámbito religioso: presentaron un protocolo

"Esta convocatoria es parte de un programa de capacitaciones que la Comisión Arquidiocesana denominada de `Ambientes Seguros`, realiza para prevenir casos o situaciones de abusos, sobre todo de menores", relató a Elonce TV, el párroco de Oro verde, Hernán Arizmendi.



En el mismo sentido, reconoció que la temática "es muy sensible, y buscamos abordarlo con la mayor madurez para estar atentos y acompañar, en caso de que sucedan. Lo primero es prevenir, pero si el hecho ya ocurrió, ver la manera de ayudar a la víctima y su familia, saber qué pasos seguir. Buscamos que no sucedan pero, en caso de ocurrir, tener las herramientas para abordar la situación".



La capacitación gira en torno a "poder reconocer los síntomas en los niños y en los adultos" cuando hay un hecho de este tipo, dijo a Elonce TV, María Inés Frank, que integra la Comisión Arquidiocesana para Protección de Menores. "Todos los que trabajan con menores deben tener información para poder ayudarlos cuando ocurre una situación así, y también para poder avisar a las autoridades que corresponde", acotó.



"A partir de situaciones muy dolorosas, algunas aún en curso, incluso a nivel judicial (como el caso Ilarraz), esta Arquidiócesis ha sido pionera en buscar soluciones y respuestas", aseveró Arizmendi destacando que la comisión formada "fue la primera decisión para empezar a trabajar el tema".

Asimismo el cura puntualizó que se busca "no sacar la mirada e ir apuntando a la prevención".



"En general los chicos no hablan y estas situaciones ocurren en secreto. Por eso, el adulto tiene que estar atento a otros síntomas, por ejemplo al tipo de relación que el adulto tiene con un chico, si está rodeado siempre del mismo grupo de menores, si tiene actividades donde no quiere que participen otros adultos, si le pide que guarde secretos para que no se enteren sus padres", hizo hincapié.



El sacerdote mencionó que el niño, al estar con un adulto "debe hacerlo en lugares abiertos, a la vista de todos; que los viajes se hagan junto a otros adultos, entre otras medidas". Elonce.com.