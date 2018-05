El botón negro de WhatsApp: ¿de qué se trata y por qué tilda el celular?

Si tenés WhatsApp lo más seguro es que en las últimas horas te haya llegado un nuevo viral que, quizás, te colgó el teléfono. "¡No toquen este botón negro! ¡Congela tu teléfono!" reza el mensaje de texto que está acompañado por un círculo negro.



Lo malo es que el teléfono se te colgará, lo bueno es que no tenés que preocuparte porque no se trata de un virus ni nada que vaya a romperte el dispositivo.



¿Por qué se te cuelga? Porque si bien parece un mensaje simple que solo tiene un emoji, detrás de ese mensaje se esconden miles de caracteres.



Si no querés que se te bloquee el teléfono lo único que tenés que hacer es no tocar el mensaje o eliminarlo directamente.



Eso sí, si te ganó la curiosidad y ya lo tocaste, no te preocupes que con cerrar WhatsApp o, como máximo, reiniciar el teléfono todo se va a solucionar.