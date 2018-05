Hija de mujer asesinada pide a jueces "que se pongan las manos en el corazón"

Policiales Falleció la mujer baleada tras pedir a su vecino que bajara la música

Este viernes por la mañana se confirmó el fallecimiento de María Elena Sarba, la mujer de 56 años que había recibido un impacto de arma de fuego luego de haberle pedido a su vecino, un joven de apenas 17 años, que bajara el volumen de la música. El hecho ocurrió en Concordia.Luego, entre lágrimas, reveló que el joven de 17 años que "se encarga de darnos toques y enviarnos solicitudes de amistad en la red social Facebook", indicando que "lo hace riéndose o burlándose por lo que nos hizo".Inmediatamente, María aseveró: "tenemos que esperar que la justicia actué", al tiempo que solicitó que "se pongan las manos en el corazón, porque si fuese la madre de ellos la que está en el lugar de mi vieja no les gustaría".Para finalizar, dijo que los integrantes de su familia "estamos solos" y que hasta el momento no perciben que la justicia les de una señal de castigar lo sucedido, "como lo que si lo que se murió fuese un perro, un animal y no mi mamá", concluyó. (Diario Río Uruguay)