Se recupera el hombre rociado con alcohol y prendido fuego por su pareja

Policiales Denunció que su pareja lo roció con alcohol y lo prendió fuego en una discusión

Marcos Bauche, el hombre que fuera rociado con alcohol y luego prendido fuego por su pareja, se recupera favorablemente de las graves quemaduras que sufrió en el rostro y parte de su cuerpo.Ya se encuentra alojado en una sala común del hospital Masvernat, y en comunicación con, agradeció la atención médica recibida tanto en Federación como en Concordia."Lo importante que hoy me estoy recuperando", animó el referente del partido SER en Federación.Sobre el episodio, rememoró que él había ido a la casa donde vivía junto con la mujer que era su pareja, para buscar algunas pertenencias, y fue en ese momento: "Me echó alcohol etílico en la cara y cuando me agaché porque había tragado un poco, fue ahí que me prende fuego; entonces yo me saco inmediatamente la remera y me veo que me estoy incendiando con una llama azul, por eso que corrí al baño y me volqué encima un balde de agua", graficó.Tras este episodio Marcos, relató cómo llegó a la policía: "Casi ciego, veía todo blanco, porque estaba quemado hasta dentro de los ojos, así que cuando llegué a la comisaría les pedí a los efectivos que me echaran agua, porque no aguantaba más".Finalmente, afirmó que nunca maltrató a esa mujer, quien habría recuperado la libertad al asegurar que era golpeada y que por eso intentó prender fuego a este hombre.