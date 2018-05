Se conocieron en la UADER, formaron pareja y recorren el mundo en un Ford 1928

#Loja | Sebastián Stul turista argentino hace seis meses decidieron emprender una aventura junto a su esposa e hijo en un vehículo clásico Ford A del año 1928, y por su paso a Loja nos brindaron una entrevista y nos contaron su impresión por esta bella ciudad. Publicada por Unidos Por Loja en Lunes, 8 de enero de 2018

Una pareja con raíces en Entre Ríos comenzó una aventura junto a su hijo de solo 6 años de edad, cuando pusieron en marcha un antiguo Ford modelo 1928 y decidieron emprender un largo viaje hasta Alaska.Se trata de Celeste Walser de 36 años (oriunda de San José), Sebastián Stul de 42 (Nacido en Israel) y su hijo Camilo Stul Walser, todos actualmente radicados en Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires.Comenzó a trabajar como fletero de la firma Acción y a estudiar en la UADER la carrera de profesorado de Lengua y Literatura, título que logró a base de sacrificio y que le dio la oportunidad deLos años pasaron y Sebastián comenzó a forjar un sueño mezclado con aventura, que recibió el apoyo de su mujer y poco a poco lo están cumpliendo.En diálogo con el sitio, contó que "a Celeste la conocí en un salón que albergaba numerosos estudiantes del IES de UADER, los cuales tenían como propósito recibirse de Profesores de Lengua y Literatura. Ella venía de San José y un cúmulo infinito de no sé qué me enamoró de ella. Cada año el grupo de estudio se redujo y de esa camada nos recibimos un puñado de personas con quienes mantenemos contacto y amistad. Con ella nos fuimos a Santa Clara del Mar, donde conseguimos horas cátedra. Fueron 13 años de trabajar en escuelas, cuando necesité una especie de respiro y allí cambié mi auto nuevo por un Ford a 1928 y lo preparamos para viajar junto a nuestro hijo Camilo".Sebastián continuó con su historia señalando: "Cargamos todo, saludamos a los amigos y salimos hasta Alaska. Pero a los 12 kilómetros de la partida, salió humo por todos lados y tuvimos que volver. Tres días más tarde, salimos de nuevo y llegamos a Tandil, la primera ciudad tras pasar Mar del Plata. Así, con muchos problemas técnicos, fuimos pasando de ciudad en ciudad hasta atravesar provincias y luego países. Hoy estamos en Tulum, México, tras un año largo de rodar".Los viajeros contaron que el auto llama mucho la atención y la gente se saca fotos al lado del mismo."Para seguir avanzando en esta aventura les pedimos una colaboración voluntaria. También vendemos postales, juegos, y así financiamos el viaje. Dormimos en el mismo auto, bien apretaditos!. En el viaje hicimos muchos amigos, por Whatsapp o por nuestra página de facebook argentinafordalaska.Los aventureros no saben cuándo lograrán llegar a su objetivo, pero esperan seguir sorteando obstáculos y concretar lo planeado en familia.