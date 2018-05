Especialistas cuestionan el uso de celulares como tensiómetros

En el mercado existen modelos de smartphones que presentan un sensor óptico capaz de medir la presión arterial o tensiómetros, pero para los especialistas estos aparatos "generan hoy más ruido que utilidad".

"Hasta el día de hoy ningún método con sensores colocados en smartphones ha sido validado de acuerdo a estándares internacionales y por ende no podemos asegurar que las mediciones que realizan sean confiables", dijo el médico cardiólogo Pablo Rodríguez de la SAHA.



Agregó que "esto no impide que quien cuente con un equipo con esta característica pueda utilizarlo para registrar su presión arterial, pero cualquier valor que se tome con él debería ser convalidado por una medición tradicional en las condiciones adecuadas antes de generar una consulta médica o provocar una alarma innecesaria".

"Este tipo de desarrollos generan hoy más ruido que utilidad, pero es de esperar que en los años venideros estas técnicas se perfeccionen y permitan obtener lecturas de presión arterial válidas", añadió el especialista.



Considerando que la única forma de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial es tomándose la presión, Rodríguez sostuvo que "cualquier forma de control en principio tiene un impacto positivo. No obstante la medición mediante métodos como los que plantea el smartphone de Samsung todavía no es lo suficientemente confiable como para hacer el diagnóstico, y debe ser corroborada mediante mediciones tradicionales".

En la Argentina más de un tercio de las personas (38,8%) desconocen ser hipertensos, y este porcentaje es mucho mayor en los varones de entre 30 y 40 años, aportó la entidad médica.