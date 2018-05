Feria Futuro en Paraná: Una propuesta para acercar a jóvenes al mercado laboral

Sobre el laboratorio de CV

Se lleva a cabo la, hasta este viernes a las 18, ubicada en Puerto Nuevo de la ciudad. La propuesta está pensadaque buscan su primer empleo, que no terminaron el secundario o que estén cursando o hayan finalizado los estudios universitarios."Es una oportunidad más para los jóvenes para ingresar al mundo laboral, para que tengan relaciones con las empresas, confeccionen su curriculum vitae y se lo lleven en un pendrive. A su vez, hay empresas que están buscando personal para cubrir sus vacantes", explicó a, Carlos Magariños, responsable de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (Gecal), dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.Durante el recorrido, se podrán visitar los casique tienen por objetivo, asesorar a los jóvenes en su búsqueda laboral."Para quey que las empresas, de acuerdo a sus necesidades, vayan viendo los perfiles que necesitan", argumentó Magariños al comentar que están presentes las firmas Grupo Arcor, Laboratorio Lafedar, empresas de Crespo, y hasta un stand del Ministerio de Defensa.En la oportunidad, el intendente Sergio Varisco estuvo presente y recorrió la propuesta. "Es una feria destinada al empleo joven, donde se desarrollan cursos de capacitaciones, guías para la búsqueda de trabajo y cómo armar un currículum. También para que se conecten con las empresas, y la posibilidad de que sean emprendedores individuales o que puedan conformar una cooperativa para prestar obras o servicios", detalló al respecto.Aclaró también que "no es que los jóvenes se van a anotar y las empresas los van a llamar para un empleo seguro, sino que la Feria brinda la posibilidad para capacitarse para ese trabajo".Por su parte, el concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) valoró que "los jóvenes tendrán la posibilidad de armar por primera vez su curriculum, asesores los ayudarán con la estética de la foto y cómo resaltar sus principales características para el momento de presentarse a una entrevista laboral"."Habrá muchas charlas de emprendedores y más 50 empresas que estarán contando qué hacen y qué perfil de jóvenes buscan al momento de incorporar personal a su empresa", destacó.En el laboratorio de currículums, los jóvenes puedenpresentes en la Feria."Ingresan, se registran, hay fotógrafos profesionales que les tomarán una imagen para la confección del CV, con una iluminación y un perfil especifico, el más usado por las empresas, y un filtro para ser colocado en el CV. Luego se pasa al área específica de la confección del CV, donde a través de la plataforma Google Acces, los jóvenes van aportando sus datos", explicó José, uno de los coordinadores."Más allá de los datos personales, con todo tipo de estudio que tengan, sin importar la formación específica, para completar los datos se requiere de cualquier tipo de experiencia no necesariamente de carácter formal, sino que puede ser también, de tipo informal", aclaró al respecto."Los operadores, recepcionan estos datos, para que una vez confeccionado el CV a través de la plataforma se lo envía al centro de copiado donde se le entregan cuatro copias para poder entregar a diferentes empresas", remarcó el coordinador."Y si la persona ya tiene un CV realizado, puede ir a Recursos Humanos donde se lo evalúa y le explican diferentes aspectos del mismo", agregó al respecto.Durante las primeras horas en las que abrió sus puertas,a los jóvenes que lo hicieron.