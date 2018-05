Ya tienen sus camperas distintivas los estudiantes estafados por una compañera

Sociedad Estudiantes fueron estafados por una compañera de curso

Luego de que una ex compañera de curso gaste el dinero destinado para la compra de las camperas distintivas de la promoción 2019 del Colegio Nacional "Alejandro Carbó" de Concordia, los alumnos lograron recaudar el dinero para confeccionar sus camperas distintivas., los estudiantes de la "promo 19" lograron recaudar el dinero faltante y concretar la confección de sus camperas distintivas, con las que posaron para la foto.Los chicos agradecieron a todas las personas que los ayudaron tras ser estafados por una ex compañera de curso y manifestaron su felicidad "por tener la campera del millón".Además, desde la "promo 19" destacaron el acompañamiento y colaboración del director de la escuela, Sergio Marturet, así como también a "las madres que siempre nos apoyaron" y a todos los estudiantes de las promociones terminales que brindaron su ayuda.Cabe recordar que los alumnos no han realizado la denuncia correspondiente evitando genera más problemas y discordias con la compañera que sustrajo el dinero, suma que ascendió a los 30 mil pesos.