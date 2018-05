Tras los pasos de Mandela: Egresados entrerrianos viajarán a Sudáfrica

Durante dos años, los jóvenes de la Escuela Agrotécnica La Carola de la zona rural del departamento Nogoyá, que en diciembre culminarán el nivel medio, trabajaron vendiendo diferentes productos que ellos mismos elaboraron para pagarse el viaje de fin de curso. Pero no irán a Bariloche, como muchos egresados, sino que viajarán a Sudáfrica.Los estudiantes de La Carola, como se la nombra cotidianamente en la zona de Don Cristobal, están a un paso de cumplir su sueño, según lo planificado viajarán el 12 de septiembre."Todo comenzó hace dos años con un trabajo que les di a los alumnos en clases, vimos una película sobre la historia de Nelson Mandela, nos enganchamos con la historia y los chicos en broma dijeron: ´y si nos vamos a Sudáfrica´, y yo les dije, ´bueno´. Al principio fue solo eso y con el tiempo la charla continuó cada vez más en serio y nos pusimos una meta", rememoró orgullosa la profesora Lorena Valentín."Teníamos un sueño, así fue que empezamos a trabajar, investigar, a recaudar dinero, a aprender y en realidad hemos aprendido mucho con todo esto y eso es lo que más me pone contenta porque aprendimos a trabajar en equipo, nos peleamos, nos amigamos, siempre con respeto, tratando de entender las diferencias y acá estamos, cumpliendo un sueño", dijo, y completó: "Los chicos pensaban que era casi imposible pero hemos demostrado que con esfuerzo se pueden lograr las cosas no fue fácil porque han dejado de hacer cosas para venir a trabajar y han tenido que levantarse temprano y acostarse tarde los fines de semana pero sin perder de vista el objetivo que era viajar. Lo haremos el próximo 12 de septiembre y volveremos el 26 de ese mes".

"Finalmente lo hemos logrado, el 12 de septiembre viajamos, ya compramos los pasajes pero vamos a seguir trabajando estos meses porque nos falta reunir el dinero para la estadía. Tenemos un par de eventos programados. Somos diez personas, siete alumnos y tres adultos", relató entusiasmada.Por otra parte, la profesora remarcó: "Queremos agradecer a todos los que nos han apoyado porque sin ellos, que nos compraron las cosas, no hubiéramos llegado a ningún lado. Cada vez que hicimos algo siempre nos acompañaron y apoyaron y eso lo valoramos muchísimo. Para quienes quieran saber más sobre nosotros pueden seguiros en la página de Facebook: Unsueño posible Sudáfrica"."Estamos muy contentos, gracias a la profe y a su marido muchos vamos a viajar, en más de una oportunidad habíamos bajado los brazos y ella siempre nos encontró la vuelta para animarnos y alentarnos y acá estamos, listos", contaron los estudiantes.Luego adelantaron que en estos meses que quedan van a continuar trabajando porque les falta juntar plata para la estadía, para terminar de pagar los pasaportes. "Ya tenemos fecha para el 24 de mayo para una fiesta donde vamos a vender anticipadas y también vamos a estar en la Expo de la Leche vendiendo dulce de leche, pan cervecero y todos los productos que tenemos, por eso invitamos a todos a que nos sigan ayudando".Uno de los estudiantes destacó: "Para nosotros fue un vaivén de emociones por toda la adrenalina del comienzo, el trabajo y las ganas. Después la desilusión de pensar que no llegábamos, el volver a arrancar y ahora ya falta tan poco. Lo logramos y estamos felices y muy agradecidos".