Advierten que la epidemia de bronquiolitis será más grave de los últimos años

Teniendo en cuenta las características que presentó la última temporada de invierno en el hemisferio norte, en cuanto a gripe y virus respiratorios, la Organización Panamericana de la Salud emitió un alerta epidemiológico para toda la región ante el inicio de la época de mayor circulación del virus. A su vez, el Hospital Garrahan advirtió que para este invierno se espera el mayor brote de bronquiolitis de los últimos años."Se espera que la cepa de virus predominante sea la H3N2 que es la que ocurrió en el hemisferio norte, pero no se puede descartar que haya una proporción de virus de gripe de la cepa pandémica, H1N1", afirmó la jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del Garrahan, Rosa Bologna.La especialista destacó que "la cepa H3N2 que circuló en el último tiempo es más agresiva porque ocurrió un pequeño cambio en su conformación y la población no tiene defensas para esta nueva cepa cambiada. Puede decirse que esperamos una gripe mucho más grave que en otros años".A partir de ese panorama, se construyó un espacio para atender los casos respiratorios más graves en menores de 2 años.Los especialistas coinciden en que con la gripe es importante estar alertas. "Hoy por hoy no hay un aumento de internaciones por cuadros respiratorios bajos, incluyendo la bronquiolitis", afirma el doctor Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. "Debemos estar atentos con respecto a la gripe, por lo que ocurrió en el hemisferio norte, donde un cambio en el genoma del virus A (H3N2) provocó que la eficacia de la vacuna bajara de un 65% a un 35%".El año pasado, una mutación en el virus H3N2 ya había ocurrido en el país, por lo que este año la vacuna que se está aplicando cubre esta nueva cepa.Se trata de la Unidad de Contención Estacional (UCE) que aporta un plus de 40 camas para el hospital pediátrico y se suma a las camas del Servicio de Emergencias del Garrahan y a otras 20 contratadas por la institución en el Hospital Militar."Para la pediatría el invierno siempre ha sido difícil y el Garrahan no es una excepción: la sobreocupación por las infecciones respiratorias llevaron a que los pacientes sean atendidos en condiciones que no son las ideales, ocupando pasillos y hasta camas de internación reservadas para situaciones más complejas", dijo el presidente del Hospital, Carlos Kambourian aDesde el Ministerio de Salud de la Nación sostienen que la situación hasta el momento es normal, y no se observa un incremento en la circulación del virus o en el número de casos de gripe. "La circulación viral en la región no va por fuera de lo que podría esperarse para esta época. No hay señales de alerta que nos hagan pensar que la temporada en el hemisferio sur va a tomar tal o cual cariz", matiza Cristian Biscayart, responsable de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Nación.Por eso, añadió, "construimos un espacio exclusivo para afrontar los cuadros estacionales y por primera vez la previsibilidad le gana a la epidemia".La UCE funciona en la planta baja del Hospital, en una amplia sala donde antes se encontraba el archivo de historias clínicas.Su construcción significó un ahorro de 63 millones de pesos para el Hospital, ya que la obra -valuada en 32.000.000 pesos - se realizó cien por ciento con recursos genuinos y no debió contratarse otro excedente de camas por fuera de la institución. Además, se reutilizó y recicló material en desuso.Se estima que más de 10.000 bebés y niños pequeños serán atendidos en la UCE desde mayo a octubre. Fuente: (Télam).-