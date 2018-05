Concordia enfrenta problemas generados por las intensas lluvias

"Está lloviendo mucho, pero no hubo vientos fuertes o granizo, lo que significa que las familias a las que asistimos enfrentan los problemas que habitualmente ocasionan las lluvias, pero no tuvimos que realizar rescates o evacuaciones y no se registraron daños estructurales en las viviendas", explicó el secretario de Desarrollo Humano y Salud del municipio Guillermo Echenause.



"El intendente Enrique Cresto nos marcó como prioridad la presencia en el territorio y monitorear atentamente la evolución de las condiciones climáticas. En consecuencia, estamos trabajando y atentos a lo que pueda ocurrir. En estos momentos la situación no es grave, en comparación a tormentas fuertes que hemos tenido en otras ocasiones, pero de todos modos estamos prevenidos y ayudando a la gente que necesita que le demos una mano. Le pedimos a la gente tranquilidad y que se manejen según las indicaciones que, en caso de ser necesario si la situación se agrava, ofreceremos a través de Defensa Civil", detalló el funcionario.



En este sentido, la recomendación para las familias que puedan sufrir perjuicios o necesitar asistencia es comunicarse con Defensa Civil al teléfono gratuito 103. Prevención de accidentes de tránsito Por su parte, el director de la Central de Tránsito Walter Báez recomendó "circular con precaución, tanto automovilistas como peatones, y tomar todos los recaudos que siempre se aconsejan en este tipo de situaciones".



Para el funcionario, "es importante tomar conciencia y estar más atentos". Disminuir la velocidad, aumentar la distancia respecto a los demás vehículos, prestar atención a los espejos retrovisores, evitar las maniobras bruscas, encender las luces aún de día, señalizar las maniobras a realizar, no frenar bruscamente y evitar el empañado de los cristales son las principales recomendaciones.