Por primera vez, otorgaron licencia por maternidad a una docente no gestante

El Ministerio de Educación de Río Negro otorgó este miércoles la primera licencia por maternidad a una docente casada con otra compañera y no gestante de su hija, recién nacida en la localidad valletana de General Roca.



Se trata de la docente Lorena Jerez, quién se casó con Jorgelina Fernández en 2012, poco después de la sanción de la ley 26.618 de matrimonio igualitario.



Al año siguiente decidieron tener un hijo y comenzaron los intentos, que recién el año pasado tuvieron resultado mediante un tratamiento de fertilización in vitro que hicieron en Buenos Aires. Vacío legal La Subsecretaría de Administración y Asuntos Legales de la cartera educativa identificó la situación con un "vacío legal" y resolvió contemplar el caso particular para otorgar 120 días corridos de licencia por maternidad.



"No existe en el marco del derecho público provincial una norma que contemple una licencia para estos casos. Ni la resolución Nº 233/98 de Licencias Docentes, ni la ley Nº 4542 de Licencia por Maternidad o Adopción prevén la situación" de Jerez, señala el texto.



"Ya estamos estudiando modificaciones en el marco legal y normativo para el cuidado de hijos de matrimonios, uniones civiles y otras alternativas entre dos varones también, además de otras posibilidades. El caso de Lorena nos hizo ver un vacío legal que ya estamos supliendo", señaló Silva.



Desde el gobierno provincial explicaron que la resolución ministerial fue adoptada ante la presentación de Jerez, al no estar contemplada la figura de madre no gestante para acceder a la licencia por maternidad.



Tras recibir "en forma personal el pedido de la docente", la ministra adoptó las medidas necesarias para solucionar este "vacío legal" y particular, una intervención que fue "clave para resolver una situación sin precedentes", afirmó una fuente oficial.